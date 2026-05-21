Береглазов стал четырехкратным обладателем Кубка Гагарина, Радулов и Шалунов – трехкратными

Береглазов стал четырехкратным обладателем Кубка Гагарина.

Защитник «Локомотива » Алексей Береглазов стал вторым игроком, завоевавшим четыре Кубка Гагарина.

Сегодня клуб из Ярославля победил «Ак Барс» (4-2) в шестом матче финальной серии и второй сезон подряд стал победителем плей-офф.

Береглазов также выигрывал трофей в 2014, 2021 и 2025 годах. Рекордсменом по количеству побед в Кубке Гагарина среди игроков является Данис Зарипов, на счету которого 5 трофеев.

Трехкратными обладателями Кубка Гагарина стали игроки Александр Радулов (2011, 2025) и Максим Шалунов (2019, 2025), а также тренеры Сергей Звягин (2016, 2021) и Майкл Пелино (2014, 2016).

Двукратными обладателями трофея стали Боб Хартли (2021), Дмитрий Красоткин, Даниил Исаев, Алексей Мельничук, Рушан Рафиков, Александр Елесин, Андрей Сергеев, Мартин Гернат, Никита Черепанов, Марк Ульев, Максим Березкин, Артур Каюмов, Георгий Иванов, Байрон Фрэз, Никита Кирьянов, Денис Алексеев, Егор Сурин, Александр Полунин, Илья Николаев, Рихард Паник, Павел Красковский, Степан Никулин (все – 2025).

Впервые обладателями Кубка Гагарина стали Андрей Малков, Дмитрий Боричев, Даниил Мисюль, Александр Волков, Артем Кузин.