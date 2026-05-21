  • Радулов о концовке 6-го матча: «Не можем выигрывать по-нормальному – что в том году, что сегодня. Нужно отдать должное «Ак Барсу», они бились до конца»
Радулов высказался после победы в финале Кубка Гагарина-2026.

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов высказался после победы в финальной серии Кубка Гагарина-2026.

Сегодня клуб победил «Ак Барс» (3:2) в шестом матче финальной серии и второй сезон подряд стал победителем плей-офф.

– Какая нервная концовка. Что чувствовали?

– Мне кажется, не можем выигрывать по-нормальному – что в том году, что сегодня. Нужно отдать должное «Ак Барсу», они бились до конца. Забили хорошие голы, где-то мы это позволили. Их упорство тоже дало свои плоды.

– Еще сколько сезонов будете радовать нас умопомрачительной игрой?

– Постараюсь. Сейчас отдохнем, а потом решим, – сказал Радулов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Радулов красавец, когда надо, полная выдержка в игре и отсутствие реакции на провокации!
Это опыт как не крути.
Куда ему от хоккея деться? Силы есть - будет играть. И это правильно!
Сане только не в тренера , иначе инфаркт себе заработает . Нервы ни черту
Да уж, на жим-жим барсы подсадили
Спасибо Александр.
Локо со вторым Кубком!
Нашим ребятам тоже большое спасибо, серебро тоже хорошо.
Денисенко должок надо вернуть Саша...
Саня красавец! Боец!
200k на шампанское, сигары...
Радулов #### рад)
Саню Радулова же продлили на сезон еще в течение регулярки?!
Ответdemedieu2.0
Саню Радулова же продлили на сезон еще в течение регулярки?!
Да, до 31 мая 2027.
