Радулов о концовке 6-го матча: «Не можем выигрывать по-нормальному – что в том году, что сегодня. Нужно отдать должное «Ак Барсу», они бились до конца»

Нападающий «Локомотива » Александр Радулов высказался после победы в финальной серии Кубка Гагарина-2026.

Сегодня клуб победил «Ак Барс» (3:2) в шестом матче финальной серии и второй сезон подряд стал победителем плей-офф.

– Какая нервная концовка. Что чувствовали?

– Мне кажется, не можем выигрывать по-нормальному – что в том году, что сегодня. Нужно отдать должное «Ак Барсу», они бились до конца. Забили хорошие голы, где-то мы это позволили. Их упорство тоже дало свои плоды.

– Еще сколько сезонов будете радовать нас умопомрачительной игрой?

– Постараюсь. Сейчас отдохнем, а потом решим, – сказал Радулов.