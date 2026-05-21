Радулов о концовке 6-го матча: «Не можем выигрывать по-нормальному – что в том году, что сегодня. Нужно отдать должное «Ак Барсу», они бились до конца»
Нападающий «Локомотива» Александр Радулов высказался после победы в финальной серии Кубка Гагарина-2026.
Сегодня клуб победил «Ак Барс» (3:2) в шестом матче финальной серии и второй сезон подряд стал победителем плей-офф.
– Какая нервная концовка. Что чувствовали?
– Мне кажется, не можем выигрывать по-нормальному – что в том году, что сегодня. Нужно отдать должное «Ак Барсу», они бились до конца. Забили хорошие голы, где-то мы это позволили. Их упорство тоже дало свои плоды.
– Еще сколько сезонов будете радовать нас умопомрачительной игрой?
– Постараюсь. Сейчас отдохнем, а потом решим, – сказал Радулов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Локо со вторым Кубком!
Нашим ребятам тоже большое спасибо, серебро тоже хорошо.
Радулов #### рад)