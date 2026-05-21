0

Вратарь «Локомотива» Исаев признан самым ценным игроком Кубка Гагарина

Вратарь «Локомотива» Исаев признан самым ценным игроком Кубка Гагарина.

Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев признан самым ценным игроком Кубка Гагарина-2026.

Исаев впервые в карьере был признан самым ценным игроком плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

Вратарь «Локомотива» провел 22 матча в розыгрыше Кубка Гагарина и одержал 16 побед.

Ярославский клуб второй сезон подряд стал победителем турнира.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoЛокомотив
logoДаниил Исаев
logoАк Барс
logoКХЛ

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
С Ак Барсам сыграл очень надёжно. Всю серию тащил. С Авангардом , конечно, косекнул не мало, но в нужные моменты играл , как надо. Молодец, Даня!
Ответdemedieu2.0
С Ак Барсам сыграл очень надёжно. Всю серию тащил. С Авангардом , конечно, косекнул не мало, но в нужные моменты играл , как надо. Молодец, Даня!
У него 2 мая сын родился. Ему было очень тяжело играть, взять мини-отпуск и поехать к жене он не мог.
Первые 4 матча серии с Авангардом он весь на нервах был, пытался концентрироваться на хоккее, но выходило не всегда. А после рождения сына вытащил серию с Авангардом и заиграл как умеет.

Поэтому то, через что он прошёл в этом плей-офф, заслуживает MVP полностью.
Второй год подряд отдавать Радулову посчитали неприличным жестом? :)
ОтветГаборик
Второй год подряд отдавать Радулову посчитали неприличным жестом? :)
Ну Радулов скорее в финальной серии не был так заметен и так важен, как Исаев, плюс очков набрал меньше других игроков.
ОтветГаборик
Второй год подряд отдавать Радулову посчитали неприличным жестом? :)
Именно....
И зря.
Молодчик 💪
Заслуженно, сделал разницу в финальной серии. В близких матчах не дал барсам ничего
ОтветMaaRek
Заслуженно, сделал разницу в финальной серии. В близких матчах не дал барсам ничего
Ну последние 2 игры точно его .
ОтветMaaRek
Заслуженно, сделал разницу в финальной серии. В близких матчах не дал барсам ничего
Заслуженно. Как болельщик АБ говорю, стабильности и физики Биляловуу, надло его обменивать на полевого, Арефьего на следующеий сезон наигрывать как основу.
В прошлом сезоне был спокойнее на воротах , но в целом провел снова отличный кубок )
По совокупности полезности отдал бы награду Радулову
ОтветСигара Липпи
В прошлом сезоне был спокойнее на воротах , но в целом провел снова отличный кубок ) По совокупности полезности отдал бы награду Радулову
Вратарь здесь точно был половиной команды - без его сейвов не стали бы чемпионом.
Имхо, Радулов - МВП Кубка Гагарина.
Даже в мелких, ничего не важных моментах это заметно было.
Человек выплёскивал всего себя.
Скажу спорную мысль - вклад Радулова в это чемпионство Локомотива даже больше, чем в то год,когда его признали МВП.
И я щас не о цифрах, которые в голах и пасах.
Я про ВЛИЯНИЕ на игру.
В том числе - и на игру своей команды.
ОтветДандрей
Имхо, Радулов - МВП Кубка Гагарина. Даже в мелких, ничего не важных моментах это заметно было. Человек выплёскивал всего себя. Скажу спорную мысль - вклад Радулова в это чемпионство Локомотива даже больше, чем в то год,когда его признали МВП. И я щас не о цифрах, которые в голах и пасах. Я про ВЛИЯНИЕ на игру. В том числе - и на игру своей команды.
А Паник? Тут всё-таки взяли того, кто больше всех влиял на игру. И отрицательно, и положительно.
ОтветДандрей
Имхо, Радулов - МВП Кубка Гагарина. Даже в мелких, ничего не важных моментах это заметно было. Человек выплёскивал всего себя. Скажу спорную мысль - вклад Радулова в это чемпионство Локомотива даже больше, чем в то год,когда его признали МВП. И я щас не о цифрах, которые в голах и пасах. Я про ВЛИЯНИЕ на игру. В том числе - и на игру своей команды.
Я думаю Саня не расстроился. Все таки Даня подтащил финал неплохо. Да, в серии с Авой были его шайбы, но полевые все исправили, а вот в финале уже Дане пришлось за полевыми подчищать и он не дрогнул. Не дрогнул и не психовал(привет Серебрякову) когда некто Сафонов ему чего то орал постоянно, не дрогнул когда Денисенко с тем же некто Сафоновым пытались в него втыкаться и вывести из себя. Так что думаю все справедливо. Хотя переоценить вклад Радулова невозможно. Ну и Паник, это реально кубковый боец. Несмотря на то что он часто приукрашивает, он реально настолько полезен, что уже не представляю его не в составе. Байрон, еще один герой. Вспомни, когда он заболел в серии с Авой. Но когда вышел, то сразу стал уничтожать Маклауда на точке. Никита Кирьянов, столько проделывает работы, просто офигеть. Это прям какой то таран! Да все красавцы, не видел ни одного равнодушного. Паша Красковский не играл месяц, заменил сломавшегося Иванова. В первом же матче 6 из 6 вбрасываний забрал, боролся, создавал для партнеров моменты. Тут о каждом можно писать много. Локомотив силен именно командой.
Красавчик! Просто лучший!
Зато в серии с авангардом только ленивый не сказал что Исаев сдулся !
Очень Талантлив , при не большом росте играет просто фантастически ! Действительно лучший !!
Ответtorspo@yandex.ru
Зато в серии с авангардом только ленивый не сказал что Исаев сдулся ! Очень Талантлив , при не большом росте играет просто фантастически ! Действительно лучший !!
Я был ленивым и не сказал.Даня лучший
Спорно, всё-таки серию с петухами он провёл слабо
Сегодня все всё поняли.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ак Барс» в 3-й раз в истории проиграл в финале Кубка Гагарина
21 мая, 19:15
Гол, который принес «Локомотиву» Кубок Гагарина
21 мая, 19:14ВидеоСпортс"
ФК «Локомотив» о Кубке Гагарина ХК «Локомотив»: «Они снова сделали это! Второй год подряд! Лучшие!»
21 мая, 19:13
«Локомотив» – первый клуб за последние 15 лет, взявший Кубок Гагарина второй раз подряд в статусе фаворита
21 мая, 19:10
Рекомендуем
Главные новости
«Лос-Анджелес» не будет предлагать Кузьменко новый контракт (Алексей Шевченко)
17 минут назад
ЧМ-2026 по хоккею. Канада играет со Словакией, Финляндия – с Австрией, Латвия разгромила Великобританию, Дания одолела Италию
сегодня, 18:21Live
Кубок Стэнли. «Вегас» примет «Колорадо» в 3-м матче финала Запада при 2-0 в серии
сегодня, 17:35
Ротенберг поздравил «Локо» с победой в Кубке Харламова: «В клубе сильная вертикаль. Отмечу форвардов Пустового и Сокола, мы работали на мастер-классе, приятно видеть, как они растут»
сегодня, 18:49Фото
В честь «Локомотива» назовут улицу, площадь или проспект в Ярославле, сообщил губернатор Евраев: «Выбор сделают жители региона»
сегодня, 18:33
Великобритания покинет элиту ЧМ после шести поражений подряд с общим счетом 4:29. Команда год назад вернулась в высший дивизион
сегодня, 18:17
Щитов о готовности Ротенберга возглавить «Локомотив»: «Кандидат у клуба уже есть. Нужен серьезный специалист, который продолжит работу Никитина, Хартли»
сегодня, 17:43
«Чикаго» предложил Михееву продлить контракт на 3 сезона (Алексей Шевченко)
сегодня, 17:30
Сергей Черкас: «Ак Барс» может побороться за Кубок, если усилит вратарскую линию. Билялов играл неплохо, но этого недостаточно для чемпионства»
сегодня, 16:15
Симашев о трофеях «Локомотива» и «Локо»: «Это подтверждает, что школа Ярославля – лучшая в российском хоккее»
сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Черкас о преемнике Хартли в «Локомотиве»: «Руководству придется голову поломать. Амбиции клуба – бороться за Кубок и в следующем году»
3 минуты назад
«Тампа» продлила контракт с Сабурином на сезон. У форварда 5 очков и 89 минут штрафа в 26 играх сезона
27 минут назад
Макар может сыграть в 3-м матче серии с «Вегасом». Защитник пропустил 2 игры из-за травмы, «Колорадо» уступил в обеих
50 минут назад
Рыбин о том, что Исаева признали MVP: «Они с Серебряковым – два сильнейших голкипера КХЛ. Вратарь – это отдельный вид искусства»
сегодня, 19:20
Лутцев о Радулове: «Дядя Саша – святой человек, вечно молодой мальчик. Он с нами на одной волне – смеется, шутит»
сегодня, 19:02
Рыбин о «Локомотиве»: «В Ярославле одна из сильнейших школ, вертикаль работает. Странно, почему у клуба нет команды в ВХЛ»
сегодня, 17:20
Симашев о «Юте»: «Будет бороться за Кубок Стэнли через 2-3 года. У нас большое будущее, очень молодая команда»
сегодня, 17:04
Лутцев о трофее «Локо»: «Переломы, ссадины, шрамы – только так завоевывают кубок. В финале по-другому быть не может»
сегодня, 16:53
Коротков о Разине: «Эмоциональный, прямой. Не говорю, что он кого-то материт с головы до ног. Он всегда может принять, что неправ, это сильное качество»
сегодня, 16:41
Гомоляко о «Локомотиве»: «Лучшая организация. Яковлев и Лукин – великие люди, выстроили все. Школа работает шикарно»
сегодня, 16:27
Рекомендуем