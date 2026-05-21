Вратарь «Локомотива» Исаев признан самым ценным игроком Кубка Гагарина.

Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев признан самым ценным игроком Кубка Гагарина-2026.
Исаев впервые в карьере был признан самым ценным игроком плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.
Вратарь «Локомотива» провел 22 матча в розыгрыше Кубка Гагарина и одержал 16 побед.
Ярославский клуб второй сезон подряд стал победителем турнира.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Первые 4 матча серии с Авангардом он весь на нервах был, пытался концентрироваться на хоккее, но выходило не всегда. А после рождения сына вытащил серию с Авангардом и заиграл как умеет.
Поэтому то, через что он прошёл в этом плей-офф, заслуживает MVP полностью.
И зря.
По совокупности полезности отдал бы награду Радулову
Даже в мелких, ничего не важных моментах это заметно было.
Человек выплёскивал всего себя.
Скажу спорную мысль - вклад Радулова в это чемпионство Локомотива даже больше, чем в то год,когда его признали МВП.
И я щас не о цифрах, которые в голах и пасах.
Я про ВЛИЯНИЕ на игру.
В том числе - и на игру своей команды.
Очень Талантлив , при не большом росте играет просто фантастически ! Действительно лучший !!