«Ак Барс» в 3-й раз в истории проиграл в финале Кубка Гагарина.

«Ак Барс» в третий раз в истории проиграл в финале Кубка Гагарина.
Сегодня команда тренера Анвара Гатиятулина потерпела поражение от «Локомотива» в финальной серии турнира (2:3, 2-4).
В 2015 году «Ак Барс» уступил в финале СКА (1-4), в 2023-м проиграл ЦСКА (3-4).
При этом в активе клуба также три победы в финалах Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Валиуллин - лох. Упустил всех, кого только можно было в межсезонье, подписал балласт - Денисенко, непонятного укроканадца и ещё кого-то там. Хмеля в Казань привезли большие дяди, а не он. С Тоддом вообще просто повезло, Спартачам моча в голову ударила. Очень бы я хотел, чтобы он с нами был с самого начала.
Билялов не спас в финале, но команда развалилась во втором периоде пятого матча. И в атаке ничего не получалось, и в защите, пятак - проходной двор. Игра в обороне была слабее, чем игра вратаря, как по мне. Пересмотрите все 3 гола сегодняшние, если не согласны. Особенно первый, где Карпухин, Фисенко и Фальковский устроили клоунаду, как будто в регулярке против Сочи играли. С Биляловым побеждать можно, у 90% команд и такого вратаря нет.
В финале не хватило двусторонней игры центральных нападающих, как мне с дивана видится. Но в целом многое можно объяснить просто отличной игрой Локомотива и тренерской работой Боба Хартли. Не сами себе же проиграли.
Спасибо за сезон, как говорится!
Сафонов - Илья.
Ну и хет-трик Денисенко отметим
Символично что у двух самых болтливых 0+1 за весь финал на двоих.
Локомотив с победой, Ак Барс спасибо за последние 6 минут было круто!
Что бы не говорили и не писали, для меня Вы лучшие!!!
Хотя с большинством команд нашей лиги это бы прокатило.