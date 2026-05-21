«Ак Барс» в 3-й раз в истории проиграл в финале Кубка Гагарина

«Ак Барс» в третий раз в истории проиграл в финале Кубка Гагарина.

Сегодня команда тренера Анвара Гатиятулина потерпела поражение от «Локомотива» в финальной серии турнира (2:3, 2-4). 

В 2015 году «Ак Барс» уступил в финале СКА (1-4), в 2023-м проиграл ЦСКА (3-4).

При этом в активе клуба также три победы в финалах Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Достойный сезон , жаль что прорграли, но Ярославль был сильнее ! Локо и всех болельщиков с победой! Заслуженно!
Респект Казани, в конце дали нам просраться) ну и в целом мало кто ждал Ак Барс в финале, сильный сезон у вас вышел.
Достойный комментарий настоящего болельщика! Спасибо Казани за игру. Когда стало 2:3 то было очень тревожно. Барсы взвинтили темп и казалось, что случится чудо, но к нашему счастью не случилось. АкБарс один из лучших клубов лиги и приятно было выиграть, да еще в Казани. Я помню наши с вами финалы, в 2002 и 2009. В 2002 я не мог на играх присутствовать, был в гипсе и после победного гола Штрбака скакал на одной ноге, рассыпав попкорн🤣. В 2009 я был на финальных матчах, общался с вашими болельщиками, выпивали пиво, шутили и очень по доброму общались. И я запомнил казанского болельщика именно таким, добрым, общительным и понимающим хоккей. Но сейчас тут на ветках столько грязи я начитался и не верил своим глазам, это болелы Казани? Но вижу человека, умеющего достойно принимать поражение. Нам в 2009 тоже было больно. И вообще, круг замкнулся. На кубке теперь две первые надписи:АкБарс Казань и две последние: Локомотив Ярославль. Все символично. Мы начали своим финалом КХЛ и через 16 лет мы же закончили путь этого кубка. Теперь за надписью на новом кубке! Вам всех благ и хорошего хоккея!
И как обычно последний матч сезона в Казани проиграли)
они и так выше головы прыгнули.второе место 🥈 для них 👍.в первом раунде говорили отлетят.
Минск че то легко прошли , страшновато было перед ним
Короли Востока, как заявили на Матч-ТВ ! Хороший сезон для Ак Барса тем не менее. Один раунд предрекали большинство «предсказателей» ))) Анвар, несколько раз «уволенный» горе-писаками и горе-болельщиками, сделал команду лучшей на Востоке. А Локомотив - с заслуженной победой ! Играли бесподобно.
Что можно сказать? Анвар - молодец, вырос. Правда изменения в составе были необходимы после пятого матча, даже раньше. Денисенко, как минимум, должен был сесть на лавку, Фальковский провалил финал. Уж не знаю почему Анвар ничего не предпринял, даже звенья не тасанул.

Валиуллин - лох. Упустил всех, кого только можно было в межсезонье, подписал балласт - Денисенко, непонятного укроканадца и ещё кого-то там. Хмеля в Казань привезли большие дяди, а не он. С Тоддом вообще просто повезло, Спартачам моча в голову ударила. Очень бы я хотел, чтобы он с нами был с самого начала.

Билялов не спас в финале, но команда развалилась во втором периоде пятого матча. И в атаке ничего не получалось, и в защите, пятак - проходной двор. Игра в обороне была слабее, чем игра вратаря, как по мне. Пересмотрите все 3 гола сегодняшние, если не согласны. Особенно первый, где Карпухин, Фисенко и Фальковский устроили клоунаду, как будто в регулярке против Сочи играли. С Биляловым побеждать можно, у 90% команд и такого вратаря нет.

В финале не хватило двусторонней игры центральных нападающих, как мне с дивана видится. Но в целом многое можно объяснить просто отличной игрой Локомотива и тренерской работой Боба Хартли. Не сами себе же проиграли.

Спасибо за сезон, как говорится!
у Локо спонсор Фонбет .
Сурин - 2 гола в финале, 2 Кубка Гагарина
Сафонов - Илья.
Ну и хет-трик Денисенко отметим
Символично что у двух самых болтливых 0+1 за весь финал на двоих.
Локомотив с победой, Ак Барс спасибо за последние 6 минут было круто!
Иди ням ням сделай маме
Я сейчас с твоей, передаёт привет и просит молоко домой купить
Ребятам Ак Барса спасибо за сезон, Вы молодцы!!!
Что бы не говорили и не писали, для меня Вы лучшие!!!
Мы вновь наблюдаем историю. Защитить титул в современном хоккее невероятно сложно, но нашим ребятам это удалось. Это успех всего клуба и тренерского штаба. С победой, ЛОКО! 🔥🏒🚂
Сезон у Ак Барса будет признан состоявшимся так или иначе. Но не покидало ощущение, где-то с ~Минска, что Гатиятуллин номинальный тренер, а фактический - Билялетдинов.
Так оно и есть
Спасибо Ак Барсу за игру! В отличие от омичей, не стали позорно закрываться, и играли до конца. Молодцы. Ярославль, бухаем!
А ничо что им сравнивать надо было?
Ничо. Что за позорное слово «ничо»? И я написал про игры в целом, Ак Барс, в отличия от омского курятника, не позорился
Перестали играть в хоккей, решили тупо "воевать".
Хотя с большинством команд нашей лиги это бы прокатило.
