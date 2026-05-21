«Ак Барс» в 3-й раз в истории проиграл в финале Кубка Гагарина.

«Ак Барс » в третий раз в истории проиграл в финале Кубка Гагарина.

Сегодня команда тренера Анвара Гатиятулина потерпела поражение от «Локомотива » в финальной серии турнира (2:3, 2-4).

В 2015 году «Ак Барс» уступил в финале СКА (1-4), в 2023-м проиграл ЦСКА (3-4).

При этом в активе клуба также три победы в финалах Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).