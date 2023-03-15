9 комментариев

Просто чудеса.

Магнитогорск – во втором раунде Кубка Гагарина-2023! Это ли не чудо?

В самом факте победы пятой команды Востока над четвертой, разумеется, нет ничего магического. Но вы видели, как ужасно «Металлург» играл по ходу этой серии? Да даже в решающем матче «Магнитка» не выглядела как команда, которая хочет победить. Но победила.

Игроки вовремя собрались, полезли на ворота – и сравняли счет в последние 8 минут основного времени. Хотя без удачи тут не обошлось.

Большинство – беда и счастье «Металлурга»-2023

Про этот момент в игре уральцев уже было сказано много: единственный гол в 22 попытках за 6 матчей – и тот после сольного прохода защитника. Мрак. Толку в большинстве не было – удаленный соперник мог без особых опасений отдыхать две минуты, насмехаясь над попытками «Металлурга» зайти в зону.

Но во вторник забрезжила надежда, что наконец-то все наладилось: первое же нарушение «Автомобилиста» превратилось в гол Коростелева. А потом при счете 1:2 «Магнитка» получила сразу 4 минуты большинства подряд... И провела их впустую: прошлая шайба была, скорее, счастливым исключением. Потом было еще удаление Гуркина при 1:3 – без толку. И когда на 53-й минуте Макеев присел на скамейку штрафников – казалось, что «Металлургу» лучше бы играть в равных составах.

Но именно с этого большинства и начался камбэк. Пас на синей линии – бросок Семена Кошелева – касание Дениса Зернова. А дальше – сидите и гадайте: заготовленная это атака или случайная.

Большинство «Металлурга» – как автомобиль в -30°: заведется или нет – непредсказуемо, дело случая.

Но если в таком формате у уральцев появилась хоть какая-то интрига, то с меньшинством все однозначно плохо. Во-первых, с количеством таких моментов: 6 удалений за вечер и еще привезенный буллит! Во-вторых, с самой игрой 4-на-5: «Магнитка» пустила два гола с 5 попыток (одно удаление было обоюдным). Всего за эту серию – 9 пропущенных в 33 эпизодах меньшинства.

Есть ли смысл выходить с такими цифрами на «Авангард», у которого 35,7% реализации?

«Магнитке» временами везет – но как же красиво

Если в каждом плей-офф выбирать самую фартожопую команду – то в этом розыгрыше она в следующем раунде будет играть с Омском. Дело даже не в камбэке с 1:3 в матче или вообще в серии с 2-3. Просто вспомните, сколько же шальных и при этом важных голов было у «Магнитки» сейчас!

К примеру, победный Акользина в шестом матче. Если все еще считаете его целиком виной Бобкова – вспомните победный бросок с рикошетом из-за ворот Зернова в овертайме третьей игры. Ну и уж самый явный пример: победный гол Яковлева – а вернее автогол Белоусова – во втором овертайме второго матча. Ну чистый фарт же.

В решающем матче не обошлось без такого эпизода. Когда «Металлург» окончательно решил, что стоит поиграть в хоккей, и пошел на штурм – ему удалось сравнять счет. Гол на на 55:28 получился очень красивым – пяткой конька в ворота без удара – но каким же хаотичным. Кстати, опять забил Яковлев (дождитесь повтора сверху).

Ну и чтоб окончательно убедиться в фарте «Магнитки»: посмотрите на бросок защитника «Автомобилиста» Алексея Василевского в овертайме вв штангу. А дальше был гол Голдобина.

«Магнитка» – более опытная команда и знает о седьмых матчах все

«Металлург» нельзя списывать со счетов, даже несмотря на все его разгильдяйство. Эта команда практически в том же составе играла в финале Кубка Гагарина-2022 (и даже вела 3-2) – уже достаточный аргумент, чтобы соперник не расслаблялся при 3:1 в решающем матче.

Ну и опять же сам по себе магнитогорский клуб гораздо больше знает о седьмых матчах. Разумеется, эта статистика никак не влияет на игроков, которые и не застали прошлые победы и поражения, хотя вот Илья Воробьев был непосредственным свидетелем многих из них.

Впереди «Магнитку» ждет хоккейное эль класико с «Авангардом» – и если вы думаете, что счет будет 0-4 в серии, не торопитесь. Возможно, «Металлург» только просыпается.

1-й раунд

Счет в серии – 3-4

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын