9 комментариев

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Волшебный камбэк «Магнитки» в 7-м матче: летела 1:3 за 8 минут до конца, ушла в овертайм благодаря голу пяткой

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Просто чудеса.

Магнитогорск – во втором раунде Кубка Гагарина-2023! Это ли не чудо?

В самом факте победы пятой команды Востока над четвертой, разумеется, нет ничего магического. Но вы видели, как ужасно «Металлург» играл по ходу этой серии? Да даже в решающем матче «Магнитка» не выглядела как команда, которая хочет победить. Но победила.

Игроки вовремя собрались, полезли на ворота – и сравняли счет в последние 8 минут основного времени. Хотя без удачи тут не обошлось.

Большинство – беда и счастье «Металлурга»-2023

Про этот момент в игре уральцев уже было сказано много: единственный гол в 22 попытках за 6 матчей – и тот после сольного прохода защитника. Мрак. Толку в большинстве не было – удаленный соперник мог без особых опасений отдыхать две минуты, насмехаясь над попытками «Металлурга» зайти в зону.

Но во вторник забрезжила надежда, что наконец-то все наладилось: первое же нарушение «Автомобилиста» превратилось в гол Коростелева. А потом при счете 1:2 «Магнитка» получила сразу 4 минуты большинства подряд... И провела их впустую: прошлая шайба была, скорее, счастливым исключением. Потом было еще удаление Гуркина при 1:3 – без толку. И когда на 53-й минуте Макеев присел на скамейку штрафников – казалось, что «Металлургу» лучше бы играть в равных составах.

Но именно с этого большинства и начался камбэк. Пас на синей линии – бросок Семена Кошелева – касание Дениса Зернова. А дальше – сидите и гадайте: заготовленная это атака или случайная.

Большинство «Металлурга» – как автомобиль в -30°: заведется или нет – непредсказуемо, дело случая.

Но если в таком формате у уральцев появилась хоть какая-то интрига, то с меньшинством все однозначно плохо. Во-первых, с количеством таких моментов: 6 удалений за вечер и еще привезенный буллит! Во-вторых, с самой игрой 4-на-5: «Магнитка» пустила два гола с 5 попыток (одно удаление было обоюдным). Всего за эту серию – 9 пропущенных в 33 эпизодах меньшинства.

Есть ли смысл выходить с такими цифрами на «Авангард», у которого 35,7% реализации?

«Магнитке» временами везет – но как же красиво

Если в каждом плей-офф выбирать самую фартожопую команду – то в этом розыгрыше она в следующем раунде будет играть с Омском. Дело даже не в камбэке с 1:3 в матче или вообще в серии с 2-3. Просто вспомните, сколько же шальных и при этом важных голов было у «Магнитки» сейчас!

К примеру, победный Акользина в шестом матче. Если все еще считаете его целиком виной Бобкова – вспомните победный бросок с рикошетом из-за ворот Зернова в овертайме третьей игры. Ну и уж самый явный пример: победный гол Яковлева – а вернее автогол Белоусова – во втором овертайме второго матча. Ну чистый фарт же.

В решающем матче не обошлось без такого эпизода. Когда «Металлург» окончательно решил, что стоит поиграть в хоккей, и пошел на штурм – ему удалось сравнять счет. Гол на на 55:28 получился очень красивым – пяткой конька в ворота без удара – но каким же хаотичным. Кстати, опять забил Яковлев (дождитесь повтора сверху).

Ну и чтоб окончательно убедиться в фарте «Магнитки»: посмотрите на бросок защитника «Автомобилиста» Алексея Василевского в овертайме вв штангу. А дальше был гол Голдобина.

«Магнитка» – более опытная команда и знает о седьмых матчах все

«Металлург» нельзя списывать со счетов, даже несмотря на все его разгильдяйство. Эта команда практически в том же составе играла в финале Кубка Гагарина-2022 (и даже вела 3-2) – уже достаточный аргумент, чтобы соперник не расслаблялся при 3:1 в решающем матче.

Ну и опять же сам по себе магнитогорский клуб гораздо больше знает о седьмых матчах. Разумеется, эта статистика никак не влияет на игроков, которые и не застали прошлые победы и поражения, хотя вот Илья Воробьев был непосредственным свидетелем многих из них.

Впереди «Магнитку» ждет хоккейное эль класико с «Авангардом» – и если вы думаете, что счет будет 0-4 в серии, не торопитесь. Возможно, «Металлург» только просыпается. 

Кубок Гагарина

1-й раунд

Автомобилист – Металлург Мг 3:4 (0:1, 2:0, 1:2, 0:1)
Дата проведения
14 марта, 17.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео
0:1 – 5 Коростелев (Майе, Яковлев)
1:1 – 22 Эберт (Белоусов)
2:1 – 31 Широков (Да Коста)
3:1 – 41 Макеев (Белоусов, Голышев)
3:2 – 53 Зернов (Кошелев, Дронов)
3:3 – 55 Яковлев (Лайпсик)
3:4 – 68 Голдобин (Лайпсик)
Вратари: Бобков 38/42 – Паскуале 29/32.

Счет в серии – 3-4

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

9 комментариев

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Sergeev55
Ответ Xell
Ну все фаны Авангарда пишут и считают что выиграют серию 4—0 или 4—1)) Но я не согласен с этим. Смотрел их серию с Сибирью. Сибирь тупо ничего не забивала. А у Магнитки лучшая атака Востока, у нас проблемы в меньшинстве. Но у Авангарда слабее вратари и тренер без опыта плей офф. Считаю серия будет трудной и интересной. Кстати в конце серии с Авто Металлург прибавил в физике и в движении, чего не было до 6матча серии. Если прибавят в большинстве и чуть лучше станут в меньшинстве, то в этой серии тоже 7матчей будет. А так серия логична Хозяева Сибири против Хозяев Урала.
будут 2 опытных бойца востока последних лет. хочется по полной насладиться битвой!!!
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Фёдор Кузнецов
Если честно когда Металург шёл в атаку голевую думал что они просто вбросил шайбу в зону и пойдут на смену
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Xell
Ответ Sergeev55
Жду лёгкого прохода Магнитки в финал Востока!!! Или будет заруба??? Омичи, вы как думаете???
Ну все фаны Авангарда пишут и считают что выиграют серию 4—0 или 4—1)) Но я не согласен с этим. Смотрел их серию с Сибирью. Сибирь тупо ничего не забивала. А у Магнитки лучшая атака Востока, у нас проблемы в меньшинстве. Но у Авангарда слабее вратари и тренер без опыта плей офф. Считаю серия будет трудной и интересной. Кстати в конце серии с Авто Металлург прибавил в физике и в движении, чего не было до 6матча серии. Если прибавят в большинстве и чуть лучше станут в меньшинстве, то в этой серии тоже 7матчей будет. А так серия логична Хозяева Сибири против Хозяев Урала.
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Фёдор Кузнецов
Металург в этой серии играл в лучших традициях Реала, загнал себя в полную ж и героически выбрался
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Dmitry Mikhailov
Ой, колесо опять разбортировали)))
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Максим Тихонов
"играла в финале Кубка Гагарина-2022 (и даже вела 3-2)"

Магнитка вела даже 3:1..
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Sergeev55
Жду лёгкого прохода Магнитки в финал Востока!!! Или будет заруба???
Омичи, вы как думаете???
+1
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Rio de Janeiro
Какой же Воробьёв фартожопый.Никак не хочет покидать Магнитогорск.Видимо от любви местных
+2
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Xell
Ну что будет десятая серия в 7 матчах и опять 4—3 выиграет Металлург)) 7—3 в таких сериях.
+1
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