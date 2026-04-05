Юрзинов о «Тракторе»: «Иностранный тренер – скоропортящийся выбор. Сравните ситуации, в Магнитогорске подобран и работает каждый винтик»

Трехкратный олимпийский чемпион Владимир Юрзинов прокомментировал вылет «Трактора» в первом раунде Кубка Гагарина от «Ак Барса» (1-4).

«Меня огорчила ситуация в славном хоккейном городе Челябинске. Иностранный тренер (Бенуа Гру – Спортс’‘) махнул рукой команде по ходу чемпионата – и связка Жени Корешкова и Сергея Зубова оказалась в очень сложной ситуации. Кое-что исправить она успела, но спасти сезон было уже сложно.

Думаю, что весь наш хоккей извлек из челябинской ситуации урок. Иностранный тренер, да еще окруженный иностранными помощниками, – очень рискованный выбор. И обычно скоропортящийся.

Кстати, я смотрел чемпионат Швейцарии, в который по ходу сезона переместился тренер «Трактора». Как и «Трактор», его «Цуг» уступил уже в первом раунде плей-офф, причем с тем же счетом – 1-4.

А теперь сравните хоккейные ситуации у городов-соседей. В Магнитогорске подобран и работает каждый винтик – и сегодня, и на будущее. Челябинск, увы, на распутье – и приходится начинать едва ли не с нуля.

Для меня здесь один из главных уроков первого раунда. Делайте выводы!» – сказал Юрзинов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
ну да оставили команду без основного вратаря, а виноват иностранный тренер. очень удобно.
