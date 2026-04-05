  • «Трактор» не продлит контракт с Кадейкиным. Капитан набрал 35 очков в 73 матчах сезона КХЛ (Артур Хайруллин)
«Трактор» не продлит контракт с Кадейкиным. Капитан набрал 35 очков в 73 матчах сезона КХЛ (Артур Хайруллин)

«Трактор» не продлит контракт с Кадейкиным.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Трактор» не продлит контракт с капитаном команды Александром Кадейкиным.

32-летний форвард провел второй сезон в составе челябинского клуба, набрав 33 (13+20) очка в 68 матчах FONBET чемпионата КХЛ. В плей-офф у него 1+1 за 5 игр.

Кадейкин может стать неограниченно свободным агентом, его контракт рассчитан до 31 мая 2026 года.

Кадейкин о новом контракте с «Трактором»: «Я не любитель обсуждать такие вещи по ходу сезона. Когда надо играть – надо играть. Пока, если честно, чистый лист»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
logoАлександр Кадейкин
logoТрактор
logoКХЛ
возможные переходы
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Нашли блин виноватого. В лиге и так качественных центров двусторонних единицы еще и с правильным паспортом. Так решили от своего такого избавиться
Ответ Двоечник
Нашли блин виноватого. В лиге и так качественных центров двусторонних единицы еще и с правильным паспортом. Так решили от своего такого избавиться
Не нашли виноватого, а нет денег на него. Спасибо переплатам, в т.ч. и самому Александру
Будем надеяться, что это пустой вброс. Качественный центр, на пятаке свою работу выполнял исправно.
Ответ znaushchiy
Будем надеяться, что это пустой вброс. Качественный центр, на пятаке свою работу выполнял исправно.
Ну,да,с пятака Трактору исправно забивали
Ответ John-Vorchun
Ну,да,с пятака Трактору исправно забивали
Ни Ванька ли Ворчун забивал? Если он, то всяко в хоккее в валенках.
Ошибкой будет такое решение. Как в прошлом с Фукале ,тоже ошибка .
Может быть это и правильно, но мне очень смешно, что Трактор в качестве работы над ошибками прошлого сезона решил начать с того же, что и образовало текущий ком (расставание с капитаном-центром, роль которого в команде стала падать). Мб щас еще от вратаря какого нибудь откажутся, а то вижу тренера уже меняют, форсируют события.

Забавно выглядит со стороны
Ответ Дмитрий Ерёменко
Может быть это и правильно, но мне очень смешно, что Трактор в качестве работы над ошибками прошлого сезона решил начать с того же, что и образовало текущий ком (расставание с капитаном-центром, роль которого в команде стала падать). Мб щас еще от вратаря какого нибудь откажутся, а то вижу тренера уже меняют, форсируют события. Забавно выглядит со стороны
При этом, Ткачёв в прошлом финале был едва ли не лучшим у "Трактора"
Ответ Инженер-конструктор
При этом, Ткачёв в прошлом финале был едва ли не лучшим у "Трактора"
Вот-вот. Кадейкин пригодится почти любому новому тренеру. Особенно если это будет что то типа Квартальнова. Понятно, что там нужно две дорогие опции убрать чтобы сбалансировать состав, но то что выбор помимо Коршкова (тут всё по делу) падает на Кадейкина - пахнет опять чем-то дурным.
Ожидаемое не продление контракта,нынче игра Кадейкина была бледной тенью Кадейкина прошлого сезона.возможно сказался уход Шабанова,который тащил всю тройку,а без Шабанова,нынче,Кадейкин потерялся,.как в регулярке,так и в ПО.
Ответ John-Vorchun
Ожидаемое не продление контракта,нынче игра Кадейкина была бледной тенью Кадейкина прошлого сезона.возможно сказался уход Шабанова,который тащил всю тройку,а без Шабанова,нынче,Кадейкин потерялся,.как в регулярке,так и в ПО.
Какую ещё тройку? У Гру не было понятия "тройка", он в ходе одного матча тасовал звенья.

Болельщик, ё-моё.
Если правда, то это ошибка
Давай в Уфу обратно, ждём 😁
Александр еще в сю был такой, когда на первых ролях рвет и мечет, но в плове теряется.
Ответ ruslanych
Александр еще в сю был такой, когда на первых ролях рвет и мечет, но в плове теряется.
Во-во. Магнитку с Мозякиным выключил., а так да, теряется.
Странновато как то. Хорошо смотрелся в составе Трактора.
Руководство трактора подписчики сайта Слабоумие и отвага
