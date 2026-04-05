«Трактор» не продлит контракт с Кадейкиным. Капитан набрал 35 очков в 73 матчах сезона КХЛ (Артур Хайруллин)

«Трактор» не продлит контракт с Кадейкиным.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Трактор » не продлит контракт с капитаном команды Александром Кадейкиным .

32-летний форвард провел второй сезон в составе челябинского клуба, набрав 33 (13+20) очка в 68 матчах FONBET чемпионата КХЛ. В плей-офф у него 1+1 за 5 игр.

Кадейкин может стать неограниченно свободным агентом, его контракт рассчитан до 31 мая 2026 года.

Кадейкин о новом контракте с «Трактором»: «Я не любитель обсуждать такие вещи по ходу сезона. Когда надо играть – надо играть. Пока, если честно, чистый лист»