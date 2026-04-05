Торторелла о 5:1 с «Эдмонтоном»: «Вегас» старается играть быстро, у нас было много хороших минут. Сбои случались, но мы сохраняли свой стиль»

Торторелла о 5:1 с «Эдмонтоном»: «Вегас» старается играть быстро.

Главный тренер «Вегаса » Джон Торторелла прокомментировал победу команды над «Эдмонтоном » (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Голден Найтс» выиграли все три матча под руководством 67-летнего специалиста, сменившего на посту тренера Брюса Кэссиди.

«Мы стараемся играть быстро, особенно в защите. У нас было много хороших минут в этой игре. Картер (Харт, вратарь «Вегаса» – Спортс’‘) сыграл действительно хорошо.

Случались некоторые сбои, но мы сохраняли свой стиль игры», – сказал Торторелла.

