Торторелла о 5:1 с «Эдмонтоном»: «Вегас» старается играть быстро, у нас было много хороших минут. Сбои случались, но мы сохраняли свой стиль»
Главный тренер «Вегаса» Джон Торторелла прокомментировал победу команды над «Эдмонтоном» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Голден Найтс» выиграли все три матча под руководством 67-летнего специалиста, сменившего на посту тренера Брюса Кэссиди.
«Мы стараемся играть быстро, особенно в защите. У нас было много хороших минут в этой игре. Картер (Харт, вратарь «Вегаса» – Спортс’‘) сыграл действительно хорошо.
Случались некоторые сбои, но мы сохраняли свой стиль игры», – сказал Торторелла.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Если что, это сарказм.