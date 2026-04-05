Малкин об овациях фанатов после хет-трика «Флориде»: «Я чуть не заплакал, было невероятно. Хочу добраться до 1500 очков»

Малкин об овациях после хет-трика: я чуть не заплакал.

Форвард «Питтсбурга » Евгений Малкин прокомментировал овации болельщиков после хет-трика в домашнем матче с «Флоридой» (9:4).

В этой встрече 39-летний россиянин добрался до отметки в 1400 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Я чуть не заплакал, это было невероятно. Я давно не делал хет-трик, даже не помню, когда такое было в последний раз.

Это очень эмоциональный момент. Хочу поблагодарить болельщиков за то, что поддерживают меня и команду.

Я не хочу останавливаться, хочу добраться до 1500 очков», – сказал Малкин.

Малкин про 1400 очков в НХЛ: «Потрясающее число. И это все за одну команду – огромное достижение. Мне нравится играть за «Питтсбург»