Малкин об овациях фанатов после хет-трика «Флориде»: «Я чуть не заплакал, было невероятно. Хочу добраться до 1500 очков»
Малкин об овациях после хет-трика: я чуть не заплакал.
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал овации болельщиков после хет-трика в домашнем матче с «Флоридой» (9:4).
В этой встрече 39-летний россиянин добрался до отметки в 1400 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Я чуть не заплакал, это было невероятно. Я давно не делал хет-трик, даже не помню, когда такое было в последний раз.
Это очень эмоциональный момент. Хочу поблагодарить болельщиков за то, что поддерживают меня и команду.
Я не хочу останавливаться, хочу добраться до 1500 очков», – сказал Малкин.
Малкин про 1400 очков в НХЛ: «Потрясающее число. И это все за одну команду – огромное достижение. Мне нравится играть за «Питтсбург»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
1. ОВЕЧКИН - 1684 (928+756) - 1568 игр...
2. МАЛКИН - 1403 (532+871) - 1266 игр...
3. Фёдоров - 1179 (483+696) - 1248 игр
4. КУЧЕРОВ - 1119 (399+720) - 873 игр...
5. Могильный - 1032 (473+559) - 990 игр
6. Ковалёв - 1029 (430+599) - 1316 игр
7.ПАНАРИН - 950 (329+621) - 824 игр...
8. Дацюк - 918 (314+604) - 953 игры
9. Ковальчук - 876 (443+433) - 926 игр
10. Козлов - 853 (356+497) - 1182 игры
Впереди ОВЕЧКИН и МАЛКИН. КУЧЕРОВ поднимется до второго места, в итоге может и до первого, ПАНАРИН до четвертого. А это значит что в этом сезоне, возможно последнем, в НХЛ играют ОДНОВРЕМЕННО четверо наших ЛУЧШИХ бомбардиров!
По итогу они будут во главе списка!
Фиксируем!