  Малкин об овациях фанатов после хет-трика «Флориде»: «Я чуть не заплакал, было невероятно. Хочу добраться до 1500 очков»
Малкин об овациях фанатов после хет-трика «Флориде»: «Я чуть не заплакал, было невероятно. Хочу добраться до 1500 очков»

Малкин об овациях после хет-трика: я чуть не заплакал.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал овации болельщиков после хет-трика в домашнем матче с «Флоридой» (9:4).

В этой встрече 39-летний россиянин добрался до отметки в 1400 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Я чуть не заплакал, это было невероятно. Я давно не делал хет-трик, даже не помню, когда такое было в последний раз.

Это очень эмоциональный момент. Хочу поблагодарить болельщиков за то, что поддерживают меня и команду.

Я не хочу останавливаться, хочу добраться до 1500 очков», – сказал Малкин.

Малкин про 1400 очков в НХЛ: «Потрясающее число. И это все за одну команду – огромное достижение. Мне нравится играть за «Питтсбург»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Настрой отличный у Малкина, так держать! Болельщики его любят, ценят и благодарят за такой хоккей)
Джино, тут одним сезоном не обойдешься. Ты хорош, спору нет, но возраст и не самая большая результативность из-за пропущенных матчей тебе мешают. Тут или еще 2 сезона, или какой-то дикий один сезон твоих праймовых времен
Вперед, Малыч. Надо подписываться сразу на два года.
Таблица россиян в НХЛ- бомбардиры (чемпионат), лидеры, крупный шрифт у играющих сейчас, гол+пас: На 05.04.26.
1. ОВЕЧКИН - 1684 (928+756) - 1568 игр...
2. МАЛКИН - 1403 (532+871) - 1266 игр...
3. Фёдоров - 1179 (483+696) - 1248 игр
4. КУЧЕРОВ - 1119 (399+720) - 873 игр...
5. Могильный - 1032 (473+559) - 990 игр
6. Ковалёв - 1029 (430+599) - 1316 игр
7.ПАНАРИН - 950 (329+621) - 824 игр...
8. Дацюк - 918 (314+604) - 953 игры
9. Ковальчук - 876 (443+433) - 926 игр
10. Козлов - 853 (356+497) - 1182 игры
Впереди ОВЕЧКИН и МАЛКИН. КУЧЕРОВ поднимется до второго места, в итоге может и до первого, ПАНАРИН до четвертого. А это значит что в этом сезоне, возможно последнем, в НХЛ играют ОДНОВРЕМЕННО четверо наших ЛУЧШИХ бомбардиров!
По итогу они будут во главе списка!
Фиксируем!
Чтобы набрать 1500 очков надо продлить контракт ещё минимум на 2 года.
Женя красавчик, переживаю и радуюсь, как за родственника, Уфа here
А чё там у него в личной жизни, после касторовой появился кто нить?
Хоккей...
Праворучный или леворучный?
Желание Малкина похвально!Было бы такое же у Овечкина! Добраться до 1000 голов и 1800 очков в регулярке.
Птицбургу очень повезло что два топ центра играли свой прайм в этом клубе.
баба с возу , хеттрик в копилку )
