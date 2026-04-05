Далин о первом плей-офф «Баффало» за 15 лет: «Невероятно. Я рад за город и за всех, кто годами здесь трудился. Будет нечто особенное»

Далин о первом плей-офф для «Баффало» за 15 лет: это невероятно.

Капитан «Баффало » Расмус Далин прокомментировал первый за 15 лет выход клуба в плей-офф.

Шведский защитник, выбранный под первым номером на драфте-2018, проводит восьмой сезон в НХЛ. На его счету 69 (18+51) очков в 73 матчах этого сезона.

«Конечно, это невероятно. Я рад за город и за всех тех, кто годами здесь трудился: менеджера по экипировке, тренеров и партнеров по команде.

Будет нечто особенное, это точно», – сказал Далин.

