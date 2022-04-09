«Магнитка» растоптала «Трактор» за один период. Челябинск совсем не знал, как играть с шайбой

Кажется, «Трактор»-2022 – это продукт больше везения, чем развития. Обыграв «Салават» без легионеров, команда Анвара Гатиятулина встретилась с действительно серьезным оппонентом и моментально рассыпалась.

Проблеск во втором матче серии уже стерся из памяти – перед глазами два раунда позора в Челябинске. Сначала «Трактор» пытался удержать счет 1:0 в третьем матче и потерял все буквально за пару минут, а сегодня пошел еще дальше – для победы «Магнитке» хватило 7 бросков в створ.

После них «Металлург» забил три шайбы – Илья Воробьев в коротком флэш-интервью подтвердил, что реализация решила очень многое и позволила его команде контролировать ход матча, но главное здесь все же реакция «Трактора» – она была нулевой.

Первый гол – отличный перехват и реактивная контратака с места.

Второй – еще один великолепный бросок Голдобина.

А момент Лайпсика – яркий финиш первого периода.

Ноль хороших моментов, три пустых попытки розыгрыша большинства и детские ошибки – за 40 минут «Трактор» не сделал ничего, чтобы как-то перевернуть игру. У челябинцев вообще плохо получается отыгрывать отставание в этом плей-офф – волевая победа была лишь одна, против «Салавата», все остальные матчи Челябинск забирал исключительно с преимуществом в счете. Такая схема работает, когда твоя защита и вратари не сбоят, а в условиях «Трактора» еще и намекает, что толком поставленного нападения команда не имеет – потери Пулккинена и Седлака ощутимы (чех сегодня вернулся, но крайне неудачно – на «минус 3»), а общего рисунка не видно.

Все это в совокупности ведет «Трактор» в катастрофе – только так можно называть потенциальные 1-4 в финале Востока. Но, давайте честно – финала Кубка Гагарина с такой серой игрой он и не заслуживает.

Финал Востока

Счет в серии – 1-3