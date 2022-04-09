«Магнитка» растоптала «Трактор» за один период. Челябинск совсем не знал, как играть с шайбой

Кажется, «Трактор»-2022 – это продукт больше везения, чем развития. Обыграв «Салават» без легионеров, команда Анвара Гатиятулина встретилась с действительно серьезным оппонентом и моментально рассыпалась.
Проблеск во втором матче серии уже стерся из памяти – перед глазами два раунда позора в Челябинске. Сначала «Трактор» пытался удержать счет 1:0 в третьем матче и потерял все буквально за пару минут, а сегодня пошел еще дальше – для победы «Магнитке» хватило 7 бросков в створ.
После них «Металлург» забил три шайбы – Илья Воробьев в коротком флэш-интервью подтвердил, что реализация решила очень многое и позволила его команде контролировать ход матча, но главное здесь все же реакция «Трактора» – она была нулевой.
Первый гол – отличный перехват и реактивная контратака с места.
Второй – еще один великолепный бросок Голдобина.
А момент Лайпсика – яркий финиш первого периода.
Ноль хороших моментов, три пустых попытки розыгрыша большинства и детские ошибки – за 40 минут «Трактор» не сделал ничего, чтобы как-то перевернуть игру. У челябинцев вообще плохо получается отыгрывать отставание в этом плей-офф – волевая победа была лишь одна, против «Салавата», все остальные матчи Челябинск забирал исключительно с преимуществом в счете. Такая схема работает, когда твоя защита и вратари не сбоят, а в условиях «Трактора» еще и намекает, что толком поставленного нападения команда не имеет – потери Пулккинена и Седлака ощутимы (чех сегодня вернулся, но крайне неудачно – на «минус 3»), а общего рисунка не видно.
Все это в совокупности ведет «Трактор» в катастрофе – только так можно называть потенциальные 1-4 в финале Востока. Но, давайте честно – финала Кубка Гагарина с такой серой игрой он и не заслуживает.
Финал Востока
- Дата проведения
- 9 апреля, 15.00, «Арена Трактор»
- 0:1 – 10 Зернов (Карпов, Никонцев)
- 0:2 – 14 Голдобин (Лайпсик, Майе)
- 0:3 – 19 Лайпсик (Майе, Земченок)
- 0:4 – 36 Майе (Карпов, Хультстрем)
- 0:5 – 44 Виделль (Керри)
- 0:6 – 53 Лайпсик ()
Счет в серии – 1-3
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