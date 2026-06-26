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Карпухин и «Автомобилист» подписали контракт на 3 года. Зарплата защитника – 70 млн рублей за сезон (Артур Хайруллин)
Карпухин перешел в «Автомобилист».

Бывший защитник «Ак Барса» Илья Карпухин стал игроком «Автомобилиста».

Соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на три сезона – до 31 мая 2029 года.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, Илья будет зарабатывать 70 миллионов рублей за сезон.

В минувшем сезоне Карпухин провел за «Ак Барс» 88 игр с учетом плей-офф и набрал 26 (10+16) очков при показателе полезности «плюс 8». Ранее он покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Автомобилиста»
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