Карпухин и «Автомобилист» подписали контракт на 3 года. Зарплата защитника – 70 млн рублей за сезон (Артур Хайруллин)
Карпухин перешел в «Автомобилист».
Бывший защитник «Ак Барса» Илья Карпухин стал игроком «Автомобилиста».
Соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на три сезона – до 31 мая 2029 года.
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, Илья будет зарабатывать 70 миллионов рублей за сезон.
В минувшем сезоне Карпухин провел за «Ак Барс» 88 игр с учетом плей-офф и набрал 26 (10+16) очков при показателе полезности «плюс 8». Ранее он покинул клуб в связи с истечением срока контракта.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Автомобилиста»
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