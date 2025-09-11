Арина Соболенко наслаждается триумфом на US Open: теннисистка посетила ужин с Бекхэмом и Шараповой

Первая ракетка мира Арина Соболенко продолжает праздновать победу на US Open. Теннисистка опубликовала несколько фотографий с ужина с Дэвидом Бекхэмом и пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Марией Шараповой.

«В хорошей компании! Спасибо за ужин!» — подписала фотографии Соболенко.

Соболенко, Шарапова и Бекхэм встретились на мероприятии производителя пива Stella Artois, Мария и Дэвид являются амбассадорами бренда.