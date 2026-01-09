Даниил Медведев: «В межсезонье вообще не думал о Синнере и Алькарасе. Моя задача – вернуться на тот уровень, который позволит стабильно обыгрывать остальных»

Даниил Медведев: мне комфортно работать с новой командой.

Даниил Медведев высказался о работе с новым тренерским штабом. После US Open в команду россиянина вошли Томас Юханссон и Рохан Гетцке.

– Несколько дней назад вы уже говорили о работе с Томасом. Можете подробнее рассказать о роли Рохана и о том, чем именно он занимается в вашей команде?

– Рохан – очень важная часть команды. Прежде всего потому, что он постоянно на связи с Томасом, и это действительно тандем. Нет такого, что когда здесь Томас – он главный тренер, а когда Рохан – все меняется. Они работают вместе, и, что важно, им самим это нравится. Без этого сотрудничество просто не работало бы.

Если говорить конкретнее, Томас больше отвечает за ежедневный процесс – он со мной каждый день, следит за общим ходом работы. Рохан бывает реже и фокусируется на более технических деталях: игра у сетки, подача, форхенд, бэкхенд, отдельные нюансы – например, как действовать по высокому мячу или в конкретных ситуациях с лета. На данный момент все складывается отлично, мне действительно комфортно работать с ними обоими.

– Как вообще началось ваше сотрудничество с Роханом? Это была ваша инициатива или знакомство через кого-то?

– Когда искал тренера, связывался со многими специалистами, которые, как мне казалось, могли подойти. Кто-то сразу отказался – был занят или не заинтересован, и это нормально. Кто-то предложил свое видение, но оно мне не подошло.

С Томасом и Роханом все сложилось иначе: их подход мне понравился практически сразу, а после совместной работы в конце сезона я понял, что это действительно может сработать. С Роханом меня свел мой агент – он знал его и предложил просто поговорить.

Поначалу я был настроен скептически, потому что Рохан давно не работал в туре, а это обычно настораживает. Но уже после первого телефонного разговора он меня приятно удивил: посмотрев всего несколько моих матчей, он очень точно обозначил, что в моей игре перестало работать, что раньше было сильной стороной и в каком направлении я сам хотел бы двигаться. Я понял, что мы на одной волне, и мы решили попробовать.

– Очевидно, главная цель – навязать борьбу тем двум игрокам, которые сейчас доминируют в туре. В чем вы видите потенциал для прогресса, чтобы приблизиться к ним уже в этом сезоне?

– Буду откровенен: когда я был в топ-3 или топ-4, я действительно много думал о том, как играть против Карлоса и Янника , что можно улучшить именно под них. Это было и до сезона-2025.

Но в прошлом году я с ними вообще не играл – просто потому, что выступал слишком слабо и не доходил до нужных стадий (улыбается) . Поэтому в межсезонье вообще о них не думал. Моя задача была другой: вернуться на тот уровень, который позволит стабильно обыгрывать остальных, а уже потом, если появится возможность сыграть с ними, мы с новой командой будем разбирать, что можно сделать.

Сейчас для меня главное – снова выйти на свой максимум. А дальше уже смотреть по ситуации, – сказал Медведев на пресс-конференции.

Кто теперь тренирует Даниила Медведева?