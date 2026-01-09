Бублик после матча с Шаном Цзюньчэном: «Я сказал ему у сетки: «Если ты продолжишь играть на таком уровне, то скоро мы увидим тебя в топ-20»
Бублик видит в Шане потенциал игрока топ-20.
11-я ракетка мира Александр Бублик прокомментировал победу над Шаном Цзюньчэном в четвертьфинале в Гонконге – 6:1, 7:6(2).
«Как я говорил вчера, против Джерри (прозвище Шана – Спортс’’) тяжело играть, когда он в ударе. Это было видно во втором сете – он показывал выдающийся теннис. Я сказал ему у сетки: «Если ты продолжишь играть на таком уровне, то скоро мы увидим тебя в топ-20».
Что касается меня, надеюсь, я смогу сохранить этот импульс и продолжить выступать уверенно», – сказал Бублик в интервью на корте.
