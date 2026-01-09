Кафельников о том, что Кудерметова снялась с Australian Open: «Она не сделала бы это без веских на то причин»

Кафельников о том, что Кудерметова пропустит AO: значит, так было нужно.

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал отказ Вероники Кудерметовой от участия в Australian Open -2026.

«Не моя забота думать о Кудерметовой, но если она приняла такое решение, значит, так было нужно. Она не сделала бы это без веских на то причин. Но стоит узнать у Вероники, почему она решила так поступить», – приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».