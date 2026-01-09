5

Даниил Медведев: «Доволен игрой в первых трех матчах в Брисбене»

Даниил Медведев: предсезонка прошла действительно отлично.

13-я ракетка мира Даниил Медведев оценил уровень игры в четвертьфинале турнира в Брисбене против Камиля Майхржака. Он обыграл поляка со счетом 6:7(4), 6:3, 6:2.

Как вы оцениваете свой текущий уровень? Чувствуете, что близки к лучшей форме?

– Думаю, был очень близок. В первом сете я бы оценил себя на уровне топ-10 или топ-20 – там был один неудачный гейм на подаче, где я не подал ни одной первой, и это стоило мне сета. Без этого, возможно, я бы его выиграл. Похожая ситуация была и на тай-брейке – из примерно пяти подач первая прошла лишь дважды.

Зато во втором и третьем сетах сыграл на уровне топ-5. Очень высокий уровень: минимум ошибок, хорошее движение, мощная подача, уверенная игра у сетки – все работало. Я действительно доволен своим уровнем в этих трех матчах и с оптимизмом смотрю дальше.

– Что именно вам так нравится в Австралии все эти годы в туре?

– Знаете, я об этом раньше не говорил, но, думаю, все дело в том, что сезон здесь начинается сразу после предсезонки. Это немного стрессовый момент: ты полтора месяца не играл и пытаешься перенести в матчи то, над чем работал на тренировках.

Речь не о радикальных изменениях, а о деталях – например, чуть быстрее играть справа или иначе выстраивать розыгрыши. Есть легкое напряжение: сработает ли это, не начнешь ли ошибаться. Но при этом я очень люблю предсезонную работу. Обычно много работаю физически, технически и психологически, и почти всегда выхожу из этого периода сильнее.

После Турина предсезонка короче, а сейчас впервые за шесть-семь лет у меня было больше времени на подготовку – и она прошла действительно отлично, – сказал Медведев на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoДаниил Медведев
logoATP
logoКамиль Майхржак
logoBrisbane International
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Медведев о трехсетовике с Майхржаком: «По качеству ударов матч был уровня топ-10»
9 января, 14:19
Медведев обошел Сафина по количеству побед на уровне ATP
9 января, 13:45
Медведев вышел в 52-й полуфинал на харде – среди действующих игроков больше только у Джоковича
9 января, 13:02
Даниил Медведев: «Я никогда не стану тем, кто выходит к сетке по 30 раз за матч, но если я буду делать это 8 раз вместо 6, то отлично»
7 января, 07:59
Медведев о том, чувствует ли себя фаворитом Australian Open: «Скорее нет»
5 января, 19:32
Главные новости
Египтянка, выигравшая три очка за матч в Найроби, примет участие в еще одном турнире ITF. Ранее Федерация тенниса Кении приносила извинения за то, что выдала ей WC
38 минут назад
Медведев об эмоциях на корте: «Я могу злиться и даже делать плохие вещи, иногда мне приходится за это извиняться. Но я такой, какой я есть»
сегодня, 16:29
Даниил Медведев: «Если я смогу хорошо играть на Australian Open, то я высоко оцениваю свои шансы на титул»
сегодня, 15:35
Медведев после 22 титулов на 22 разных турнирах: «Дорогой тур ATP, не могли бы вы добавить больше городов в календарь? А то они уже заканчиваются... 😂😉»
сегодня, 14:42
Бенчич признали лучшим игроком United Cup-2026
сегодня, 14:21
Медведев о том, что выиграл 22 титула на 22 разных турнирах: «Я никогда не ставлю целей, но сделаю это сейчас: постараюсь выиграть титул там, где я уже это делал»
сегодня, 13:34
Польша выиграла United Cup
сегодня, 13:10
United Cup. Финал. Польша обыграла Швейцарию
сегодня, 12:55
Соболенко на вопрос, имеет ли празднование победы в Брисбене отношение к Костюк: «Нет. Это была шутка для команды»
сегодня, 12:42
Рублев и Хачанов уступили в финале парного турнира в Гонконге второй год подряд
сегодня, 11:58
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря 2025, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября 2025, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября 2025, 20:21Фото