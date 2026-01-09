Даниил Медведев: «Доволен игрой в первых трех матчах в Брисбене»

Даниил Медведев: предсезонка прошла действительно отлично.

13-я ракетка мира Даниил Медведев оценил уровень игры в четвертьфинале турнира в Брисбене против Камиля Майхржака . Он обыграл поляка со счетом 6:7(4), 6:3, 6:2.

– Как вы оцениваете свой текущий уровень? Чувствуете, что близки к лучшей форме?

– Думаю, был очень близок. В первом сете я бы оценил себя на уровне топ-10 или топ-20 – там был один неудачный гейм на подаче, где я не подал ни одной первой, и это стоило мне сета. Без этого, возможно, я бы его выиграл. Похожая ситуация была и на тай-брейке – из примерно пяти подач первая прошла лишь дважды.

Зато во втором и третьем сетах сыграл на уровне топ-5. Очень высокий уровень: минимум ошибок, хорошее движение, мощная подача, уверенная игра у сетки – все работало. Я действительно доволен своим уровнем в этих трех матчах и с оптимизмом смотрю дальше.

– Что именно вам так нравится в Австралии все эти годы в туре?

– Знаете, я об этом раньше не говорил, но, думаю, все дело в том, что сезон здесь начинается сразу после предсезонки. Это немного стрессовый момент: ты полтора месяца не играл и пытаешься перенести в матчи то, над чем работал на тренировках.

Речь не о радикальных изменениях, а о деталях – например, чуть быстрее играть справа или иначе выстраивать розыгрыши. Есть легкое напряжение: сработает ли это, не начнешь ли ошибаться. Но при этом я очень люблю предсезонную работу. Обычно много работаю физически, технически и психологически, и почти всегда выхожу из этого периода сильнее.

После Турина предсезонка короче, а сейчас впервые за шесть-семь лет у меня было больше времени на подготовку – и она прошла действительно отлично, – сказал Медведев на пресс-конференции.