Рублев перед полуфиналом Гонконга с Музетти: «Нашу первую встречу сложно брать в расчет – тогда он был очень молод. Завтра будет совсем другой матч»

Рублев: Музетти стоит выше меня в рейтинге, мне нужно быть полностью готовым.

16-я ракетка мира Андрей Рублев высказался о победе над Нуну Боржесом в четвертьфинале в Гонконге – 6:3, 6:4.

«Рад снова выйти в полуфинал в Гонконге. Условия были крайне сложными, играть было непросто, поэтому особенно доволен победой. Получился хороший матч против сильного соперника, который удалось выиграть в двух сетах».

В полуфинале российский №2 сыграет с Лоренцо Музетти . Единственную личную встречу выиграл Рублев – в Дубае в 2020-м.

«Не знаю, как все сложится, посмотрим. Лоренцо в последние годы показывает выдающийся прогресс: результаты, игра, рейтинг – все говорит само за себя. Сейчас он стоит выше меня в рейтинге. Нашу первую встречу сложно брать в расчет – тогда он был очень молод.

Завтра будет совсем другой матч, и мне нужно быть полностью готовым, если я хочу показать хороший уровень и навязать серьезную борьбу», – сказал Рублев в интервью на корте.