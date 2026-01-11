Александр Бублик: «Единственной целью на сезон было попасть в топ-10, и в первую же неделю я взял титул и это сделал»

Бублик: единственной целью на сезон было попасть в топ-10.

Александр Бублик произнес чемпионскую речь после победы на турнире в Гонконге. Казахстанец обыграл в финале седьмую ракетку мира Лоренцо Музетти (7:6(2), 6:3).

«Я бы хотел начать с Лоренцо. Я тоже проиграл много финалов. Я знаю, каково это. Но те финалы, в которых ты терпишь поражение, приведут тебя к очень большим моментам в карьере. Я уверен, что ты выиграешь то, о чем даже не мог мечтать. Я желаю тебе огромного успеха. Я желаю этого и твоей команде. Надеюсь, скоро ты выиграешь очень важный титул. Ты этого заслуживаешь.

Для меня же это не просто очередной титул – я дебютирую в топ-10. Гонконг будет всегда занимать особое место в моем сердце, потому что я попал туда, куда никогда не думал, что могу попасть. Единственной целью на сезон было попасть в топ-10, и в первую же неделю я взял титул и это сделал. Я буду честен: если бы кто-то сказал мне в начале моей карьеры или в апреле прошлого года, что я буду стоять здесь как десятая ракетка мира, я бы никогда не поверил. Но я очень рад. Надеюсь, что я продолжу в том же духе.

Я определенно [благодарю] команду. Мы прошли через многое. К сожалению, семья сейчас не здесь, но я посвящаю это вам. У нас есть маленькая традиция: я посвящаю каждый титул кому-то. И этот я хотел бы посвятить всем, кто всегда был со мной рядом».

Александр Бублик, добро пожаловать в топ-10