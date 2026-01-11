Медведев после титула в Брисбене: «У дочери был день рождения, пока я был тут, так что я посвящаю этот трофей ей»

Даниил Медведев посвятил трофей турнира в Брсибене дочери Виктории. Сегодня россиянин победил в финале Брэндона Накашиму (6:2, 7:6(1)).

«Я хочу посвятить этот титул семье. Они не смогли приехать в Австралию. К сожалению, это немного далеко, ребята – 23 часа от того места, где я живу. С маленькими детьми это непросто (улыбается).

Я решил сыграть на этом турнире с мыслью, что мы все сюда прилетим. В итоге я остался верен этому решению. Но у моей дочери был день рождения, пока я был тут, так что я посвящаю этот титул ей в честь того, что ей исполнился год. Этот трофей для нее немного тяжеловат, так что ей придется подождать», – сказал россиянин во время чемпионской речи.

У Медведева две дочери: Алиса родилась 14 октября 2022-го, Виктория – 6 января 2025-го.