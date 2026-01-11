United Cup. Финал. Польша обыграла Швейцарию
В Сиднее завершился финал United Cup.
Встречи сборных состоят из мужской и женской одиночек и микста.
United Cup
Сидней, Перт, Австралия
2 января – 11 января 2026
Призовой фонд – 11 806 190 долларов
Открытые корты, хард
Финал
Польша – Швейцария – 2:1
Ига Швентек (Польша) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:3, 0:6, 3:6
Хуберт Хуркач (Польша) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 6:3, 3:6, 3:6
Катажина Кава / Ян Зелиньский (Польша) – Белинда Бенчич / Якуб Поль (Швейцария) – 6:4, 6:3
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
