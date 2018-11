Джокович выиграл 14-й подряд матч против соперника из топ-10 и вышел в 5-й подряд финал

Первая ракетка мира Новак Джокович, в полуфинале итогового турнира ATP обыгравший Кевина Андерсона 6:2, 6:2, выиграл 14-ю встречу подряд у соперника из десятки, хотя за первые шесть месяцев сезона проиграл три из четырех.

