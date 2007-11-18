Джокович выиграл 14-й подряд матч против соперника из топ-10 и вышел в 5-й подряд финал

Первая ракетка мира Новак Джокович, в полуфинале итогового турнира ATP обыгравший Кевина Андерсона 6:2, 6:2, выиграл 14-ю встречу подряд у соперника из десятки, хотя за первые шесть месяцев сезона проиграл три из четырех.

Four matches. Eight Sets. One win from a 6th #NittoATPFinals title...@DjokerNole sets up a Sunday showdown with Zverev in London! pic.twitter.com/ITdbdQj692 — Tennis TV (@TennisTV) 17 ноября 2018 г.

За четыре матча турнира чемпион «Уимблдона» и US Open проиграл 19 очков на первой подаче и 13 – на второй (пять – двойными ошибками).

31-летний серб вышел в пятый финал подряд и там с Сашей Зверевым поборется за пятый титул в сезоне, 73-й в карьере и шестой – на турнире. По последнему показателю он может сравняться с рекордсменом Роджером Федерером.

В личном противостоянии с дебютантом стадии Зверевым Джокович ведет 2-1, обыграв его на этом турнире в группе.