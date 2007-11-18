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    Джокович выиграл 14-й подряд матч против соперника из топ-10 и вышел в 5-й подряд финал

    Теги Новак Джокович видео ATP Кевин Андерсон ATP Finals Теннис

    Первая ракетка мира Новак Джокович, в полуфинале итогового турнира ATP обыгравший Кевина Андерсона 6:2, 6:2, выиграл 14-ю встречу подряд у соперника из десятки, хотя за первые шесть месяцев сезона проиграл три из четырех.

    За четыре матча турнира чемпион «Уимблдона» и US Open проиграл 19 очков на первой подаче и 13 – на второй (пять – двойными ошибками).

    31-летний серб вышел в пятый финал подряд и там с Сашей Зверевым поборется за пятый титул в сезоне, 73-й в карьере и шестой – на турнире. По последнему показателю он может сравняться с рекордсменом Роджером Федерером.

    В личном противостоянии с дебютантом стадии Зверевым Джокович ведет 2-1, обыграв его на этом турнире в группе.

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