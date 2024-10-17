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Владимир Путин: «Вынужденная пауза в широком участии россиян в международных соревнованиях – не повод снижать качество подготовки новых поколений спортсменов»

Президент России призвал не снижать качество подготовки новых поколений атлетов.

«Вынужденная пауза в широком участии российских атлетов в международных соревнованиях – не повод снижать качество подготовки новых поколений спортсменов, ослаблять контроль в части правил проведения соревнований, медицинского и медико-биологического сопровождения спорта», – сказал Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. 

«Прошу правительство внести необходимые изменения в законодательство в части расширения полномочий Минспорта, проработать и актуализировать требования к деятельности всех спортивных и физкультурных организаций с учетом их специфики и вне зависимости от категории, принадлежности и форм собственности», – приводит слова Путина РИА Новости. 

Президент попросил правительство предусмотреть целевые показатели здоровья во всех стратегических документах. В числе имеющихся инструментов — физкультурно-спортивный комплекс ГТО и плановая диспансеризация.

Также Путин подчеркнул, что строительство и обновление спортивных сооружений, разработка и выпуск отечественного оборудования и экипировки должны успевать за ростом числа тех, кто занимается спортом систематически.

«Сейчас таких людей у нас порядка 76 миллионов человек. Это около 57% граждан. И здесь нам, что называется, есть куда расти», – отметил президент России. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
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