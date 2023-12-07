Эбба Андерссон: «Моя главная цель – «Тур де Ски». Если буду претендовать на общий зачет Кубка мира, конечно, постараюсь выиграть и его»

Теги Кубок мира лыжные гонки Тур де Ски сборная Швеции жен Эбба Андерссон Лыжи

Шведская лыжница Эбба Андерссон заявила, что нацелена выиграть «Тур де Ски».

«Моя главная цель в этом сезоне –  «Тур де Ски». Если получится так, что я буду претендовать на общий зачет Кубка мира, я, конечно, постараюсь выиграть и его. Но об этом я буду думать после многодневки. 

Понимаю, что мне нужно совершенствовать свои спринтерские качества, а также важно следовать плану и верить в себя. Мне удавалось это в прошлом сезоне, и именно это стало ключом к успеху на чемпионате мира в Планице.

Что касается спринтов – легче сказать, чем сделать. Должна признать, что это моя слабая сторона. Даже если делаешь очень много, не всегда получаешь тот результат, на который рассчитываешь», – сказала трехкратная чемпионка мира. 

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