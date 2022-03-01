Дмитрий Губерниев: «Спортсменов безумно жалко. Не представляю, что сейчас творится в душе Непряевой, что переживает Большунов»

Комментатор «Матч ТВ» высказался о запрете российским спортсменам участвовать в Кубке мира.

«Спортсменов безумно жалко. Я не представляю, что сейчас творится в душе Непряевой, которая могла выиграть мира. Что сейчас переживает Большунов, да и все наши ребята.

Пошла цепная реакция. Например, Гергиева поставили перед выбором. Он ушел с поста руководителя большого европейского оркестра. Не будет гастролей Большого театра в «Ковент-Гардене». Наказаны в этом случае зрители.

Норвежским зрителям, да и зрителям всего мира, интереснее, чтобы хольменколленский марафон в присутствии Харальда, короля Норвегии, был конкурентным. Зрители хотят, чтобы их спортсмены выигрывали у самых сильных, а самые сильные – русские.

Страдают все: болельщики, комментаторы. Например, я буду комментировать сейчас биатлон без нашей сборной. Я тоже не поехал на этапы», – сказал Губерниев.

Наших лыжников все-таки выдавили с Кубка мира – FIS этого не хотела, но все решили Норвегия и Швеция. Главная пострадавшая – Непряева