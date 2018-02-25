Рейс-директор FIS о Кубке мира-2020/21 по лыжным гонкам: «При самом оптимистическом сценарии мы получим сокращенный календарь»

Рейс-директор Международной федерации лыжных видов ( ) Пьер Миньере озвучил наметки возможного кризисного варианта проведения будущего сезона.

«Комитет по лыжным гонкам обсудит это в мае. При самом оптимистическом сценарии мы получим сокращенный календарь. Но только в течение лета мы узнаем, что будем делать.

– Если сохранятся правила регулирования переездов и переезжать из страны в страну переезжать будет нельзя, проведение Кубка мира будет невозможным. В противном случае будет реально провести какие-то гонки;

– Возможно, будет актуальным разделить мужчин и женщин, проводя в одни выходные мужские гонки, а в другие – женские. Или же, к примеру, мужчины могут соревноваться 2 недели в Норвегии, а потом женщины 2 недели в Финляндии, чтобы не собирать большое число людей вместе;

– «Тур де Ски» начнется в период Рождества, но есть определенная неуверенность. Возможно, он будет проведен в одной стране, чтобы не распространять вирус;

– Если будет запрет собирать в одном месте более 100 человек, то Кубка мира не будет, но в случае 500 или 1000 – это возможно с гонщиками, сервисом, организаторами и СМИ;

– Гонки пройдут без публики. Некоторые страны зависят от публики в плане финансирования, как Норвегия. В других – гонки можно смотреть бесплатно (Ла Клюза, Давос, Тоблах);

– Команды поддержки будут сокращены;

– Потребуется большая гибкость. Самая большая проблема – заранее знать, каким правилам следовать. Отмена в последнюю минуту стоит денег.

Проведение Кубка мира будет очень важно, даже если в итоге он будет состоять всего из 2-3 уикэндов. Это важно для мотивации лыжников и нашей публики. Мы не знаем, будут ли спонсоры продолжать сотрудничество с нами. Мы знаем, что все команды и организаторы это заметят. Проблемы возникнут для всех. Мы знаем, что сборы будут отменены.

Мы должны защитить спортсменов. Странам придется сократить команды поддержки, а не число гонщиков. Нужно уменьшить затраты на подготовку лыж, вещи можно делать проще.

Состоится ли чемпионат мира, который должен начаться 23 февраля в Оберстдорфе? Не стану гадать. До него еще далеко. Невозможно сказать, будет ли что-то. Оргкомитет должен рассмотреть это», – сказал Миньере.