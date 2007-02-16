Эмиль Хегле Свенсен: «Братья Бо так резко отреагировали на победу Логинова потому, что он еще не бежал так быстро в этом сезоне»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал критику Йоханнеса и Тарьея Бо в адрес после победы россиянина на ЧМ-2020 в Антхольце.

«Братья Бо так резко отреагировали потому, что Логинов еще не бежал так быстро в этом сезоне.

Йоханнес постоянно выигрывал у него около 40 секунд. А вчера проиграл 6 секунд. Он слишком резко прибавил – отсюда такая реакция. Братья не понимаю, с чего вдруг такие изменения. Думаю, это их разочаровало больше всего.

Со всей его прошлой историй с дисквалификацией за ЭПО они не ощущают себя в безопасности. Они не считают, что он сейчас на допинге, но привкус поражения неприятный.

Йохауг и Сундбю? Ситуация непростая, норвежцы не идеальны, у нас были дисквалификации в последние годы Никто не идеален. Давайте на остаток ЧМ сосредоточимся на спорте. Логинов чист, пока не доказано обратное, поэтому надо вести себя тише и больше думать о биатлоне.

Логинову не просто. Даже выиграв золото, он не выглядел счастливым. Многих его победа разозлила – потому что спортсмены до сих пор не услышали от него извинений. Чтобы смягчить ситуацию, надо сказать что-то вроде: я сожалею, я чистый и готов поговорить с вами. Он это сказал. По мне, это хорошие слова Александра. Думаю, все должно наладиться», – рассказал Свенсен в эфире «Матч ТВ».

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