Наталья Непряева: «Неприятно, когда русские болельщики начинают писать Йохауг, что она такая-сякая, допингистка, опять выиграла. Это низко»

Российская лыжница рассказала об отношении к людям, которые пишут негативные комментарии в соцсетях норвежки Терезы Йохауг, которая отбывала дисквалификацию за допинг.

– Тереза Йохауг недавно жаловалась на хейт. Что думаешь, когда видишь то, что пишут ей болельщики, в числе которых есть и наши?

– Не читаю комментарии в инстаграме Терезы. Но, конечно, иногда неприятно, когда русские болельщики начинают писать, что она такая-сякая, допингистка, опять выиграла. Это низко. Зачем вы так пишете? К нам же потом плохое отношение из-за таких диванных критиков.

Лично я хорошо отношусь к норвежкам, к той же Терезе. У меня нет к ней никаких негативных эмоций. И я замечала, что со мной она всегда приветлива. Да и вся их команда хорошо ведет себя по отношению ко мне.

– Тебе самой много пишут в инстаграме?

– Много. Но я не веду общения в социальных сетях. В инстаграме общаюсь исключительно с друзьями. Никому не открываю беседы в директе. Иначе будет полнейший бардак, я потом не найду в контактах тех, с кем я дружу и веду постоянное общение.

Может, на меня и обижаются люди, но это моя личная жизнь и моя личная страница. Поэтому, извините, – сказала Непряева.