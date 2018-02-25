Наталья Непряева: «Мне наплевать, любят меня норвежцы или нет»

Российская лыжница рассказала об отношении с иностранными спортсменками, работе в Федерации лыжных гонок Тверской области и советах главы ФЛГР Елены Вяльбе.

– Следите за высказываниями норвежцев в свой адрес и адрес других наших лыжников?

– Не слежу, кого они любят, хвалят, серьезно. Мне наплевать, любят меня норвежцы или нет. Это последнее, о чем я думаю. Главное, что любят меня мои болельщики и в моей команде.

– Каким-то образом коммуникацию с иностранными коллегами строите?

– На самом деле, немного мешает языковой барьер. Я все стараюсь начать учить английский язык. Это сложно, потому что я очень неусидчивый человек.

Но задача учить английский у меня есть, с каждым годом я понимаю, что это именно нужно, но пока все как-то...

Думаешь, ну вот сейчас закончится очередной тур, начну. Ой, сейчас закончится следующий, и раз – заболела.

– Успели ли что-то сделать на посту главы Федерации лыжных гонок Тверской области?

– Пока я вся в разъездах и пока очень мало касалась каких-то вопросов, но тем не менее меня постоянно держат в курсе, советуются, они прислушиваются к моим советам. Я стараюсь помочь, но тяжело это все.

– Наверняка вам Елена Валерьевна дает менеджерские советы.

– Нет, пока нет. Но, конечно, я спросила бы у Елены Валерьевны совета, она должна мне помочь как руководитель.

– Часто с ней созваниваетесь?

– Конечно, она всегда поздравляет после удачных гонок. Слава богу, мне давно разбора полетов не устраивала.

– А когда последний раз? И что послужило причиной?

– Жесткий разговор у нас был, когда я у тренировалась. Там была претензия к моим результатам.

Сами понимаете, какие они были раньше. Трудно было не предъявить претензии. А последние три года такого нет, слава Богу, все мирно.

– Значит, не зря критиковала?

– Не зря. Я рада, что сейчас в моей жизни была небольшая встряска, которая заставила меня немножко более серьезно посмотреть на свою работу и на то, чем я занимаюсь, – сказала Непряева.

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