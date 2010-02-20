Александр Большунов: «Сначала мне сломали палку, потом свалили на спуске. Тогда понял, что нужно делать отрыв»

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Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в гонке на 34 км свободным стилем на «Ски Туре».

«Сложилось реально очень сложно, потому что на 15 км мне сломали палку, хорошо, что Денис Спицов мне дал свою, потом я ему палку тоже поменял.

На 18 км меня свалили, упал на спуске, отстал от группы – пришлось догонять. После того как догнал пришлось ускориться. Я понял, что надо продолжать наращивать темп. С того момента пришлось делать отрыв.

В плане у меня было если и выходить в лидеры «Ски Тура», то только после этой гонки. Рад, что получается так, как было задумано», – рассказал Большунов в эфире Eurosport.

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