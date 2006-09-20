Реклама 18+
Реклама 18+

Лыжницы Белорукова и Соболева пропустят сезон из-за беременности

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Елена Соболева Юлия Белорукова Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Юлия Белорукова, Елена Соболева и еще одна лыжница российской сборной пропустят сезон. 

– Юлия Белорукова пропустит предстоящий сезон по причине, о которой мечтает любая женщина, по прекрасному состоянию души. Я думаю, все подробности она расскажет сама, если захочет. По той же причине пропустит сезон Елена Соболева, а также еще одна спортсменка. Могу сказать, что мы их ждем через сезон, а пока все они поддерживают форму.

– Удачно получилось, ведь в этом сезоне нет ни чемпионата мира, ни Олимпийских игр.

– Я в концовке прошедшего сезона собирала команду и всем девчонкам сказала, что предстоящий сезон будет переходным в спортивном плане и самым удачным, чтобы стать мамой. Ни в следующем году, ни тем более в олимпийском я рожать никого не отпущу. Члены сборной команды должны понимать свою ответственность и свои обязательства, особенно когда речь идет о лидерах.

Я очень рада, что они меня услышали, а у кого-то все получилось – это ведь не килограмм конфет купить. Тут должно быть и желание двоих, и настрой, и дар свыше, – сказала Вяльбе. 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья