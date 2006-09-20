Лыжницы Белорукова и Соболева пропустят сезон из-за беременности

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что , Елена Соболева и еще одна лыжница российской сборной пропустят сезон.

– Юлия Белорукова пропустит предстоящий сезон по причине, о которой мечтает любая женщина, по прекрасному состоянию души. Я думаю, все подробности она расскажет сама, если захочет. По той же причине пропустит сезон , а также еще одна спортсменка. Могу сказать, что мы их ждем через сезон, а пока все они поддерживают форму.

– Удачно получилось, ведь в этом сезоне нет ни чемпионата мира, ни Олимпийских игр.

– Я в концовке прошедшего сезона собирала команду и всем девчонкам сказала, что предстоящий сезон будет переходным в спортивном плане и самым удачным, чтобы стать мамой. Ни в следующем году, ни тем более в олимпийском я рожать никого не отпущу. Члены сборной команды должны понимать свою ответственность и свои обязательства, особенно когда речь идет о лидерах.

Я очень рада, что они меня услышали, а у кого-то все получилось – это ведь не килограмм конфет купить. Тут должно быть и желание двоих, и настрой, и дар свыше, – сказала Вяльбе.