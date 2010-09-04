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Бланка Фернандес Очоа найдена мертвой. Она единственная в Испании женщина-призер зимних ОИ

Теги горные лыжи происшествия слалом Бланка Фернандес Очоа Лыжи

Испанская горнолыжница Бланка Фернандес Очоа найдена мертвой. Ранее полиция сообщала о ее исчезновении.

С 23 августа Очоа не выходила на связь с родными. Последний раз спортсменку видели за рулем ее машины в окрестностях Мадрида, позднее автомобиль был обнаружен бесхозным в национальном парке Лос-Дехесас.

Тело спортсменки было найдено на одном из пиков горного массива Сьерра-де-Гуадаррама. Причина смерти не уточняется. 

56-летняя Очоа выиграла бронзовую медаль в слаломе на Олимпийских играх-1992 в Альбервилле. Это достижение является уникальным для Испании: больше никто из представительниц этой страны не выигрывал медали зимних Олимпиад.

После Олимпиады-1992 Очоа завершила карьеру.

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