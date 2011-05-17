FIS может заменить финальный пасьют «Тур де Ски» на масс-старт в гору

В конце мая – начале июня в хорватском Дубровнике пройдет совещание комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов ( ), посвященное обсуждению нововведений в программе Кубка мира.

Одно из предложений – заменить финальную гонку преследования «Тур де Ски» на масс-старт в гору. Победитель многодневки, таким образом, будет определяться после финиша всех лыжников и подсчета времени в генеральной классификации.

«Думаю, это интересно. И мне кажется, мы должны попробовать что-то новое. «Тур де Ски» существует уже 13 лет, и нам нужна инъекция витаминов.

Последний день будет более захватывающим. Нечасто на вершине бывала борьба, больше внимания уделялось тому, как лыжник штурмует бесконечную трассу. Думаю, гонка станет более плотной, и мы сосредоточимся на том, кто же победит.

Как обычно, когда появляются новые предложения, кто-то полон энтузиазма, а кто-то более сдержан», – отметил глава комитета FIS по лыжным гонкам .

«Это звучит по-особенному. Первый на вершине горы должен быть победителем «Тур де Ски». Точка.

Слабо верится, что целесообразно ждать, пока все финишируют, потом посчитают время перед тем, как объявить победителя «Тура». Мне кажется, это запутает телезрителей», – сказал норвежский лыжник .

«Думаю, было бы неплохо поменять гонку на масс-старт. Часто было скучно смотреть на эти большие отрывы. И слишком много преимущества у тех, кто стартует в группе, над теми, кто идет один», – заявил британец Эндрю Масгрэйв.