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    Ботвинов рекомендован на пост тренера сборной России по двоеборью. У него был условный срок по делу о допинге

    Теги двоеборье Константин Воронин Нияз Набеев сборная России (двоеборье) Антон Калиниченко Михаил Ботвинов Лыжи

    Двукратный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Михаил Ботвинов рекомендован на пост главного тренера сборной России по двоеборью.

    Ботвинов – чемпион мира-1999 в составе сборной Австрии. В Солт-Лейк-Сити-2002 он завоевал серебро в масс-старте на 30 км, а в Турине-2006 – бронзу на марафоне.

    В 2011 году он был привлечен к суду за лжесвидетельство по делу о допинговом скандале в Австрии. В мае 2012-го приговорен к 4-месячному тюремному сроку условно за дачу ложных показаний.

    В тренерский штаб команды также будут рекомендованы Антон Калиниченко, Нияз Набеев и Константин Воронин. 

    Ранее команду тренировал Алексей Баранов, который был отстранен от работы после чемпионата мира-2019.

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