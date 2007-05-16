Ботвинов рекомендован на пост тренера сборной России по двоеборью. У него был условный срок по делу о допинге

Двукратный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Михаил Ботвинов рекомендован на пост главного тренера сборной России по двоеборью.

Ботвинов – чемпион мира-1999 в составе сборной Австрии. В Солт-Лейк-Сити-2002 он завоевал серебро в масс-старте на 30 км, а в Турине-2006 – бронзу на марафоне.

В 2011 году он был привлечен к суду за лжесвидетельство по делу о допинговом скандале в Австрии. В мае 2012-го приговорен к 4-месячному тюремному сроку условно за дачу ложных показаний.

В тренерский штаб команды также будут рекомендованы Антон Калиниченко, Нияз Набеев и Константин Воронин.

Ранее команду тренировал Алексей Баранов, который был отстранен от работы после чемпионата мира-2019.

«Прилетел в Москву, и на меня надели наручники». Русский лыжник, который побеждал за Австрию