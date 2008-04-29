Юлия Белорукова: «Многие говорят, что если ты спортсмен, то должен думать только о тренировках. Ну не бред ли?»

Российская лыжница Юлия Белорукова считает, что спортсмен не должен постоянно думать только о спорте.

В инстаграме один из болельщиков написал Белоруковой: «Много выпендриваешься, поэтому нет побед».

«Интересная параллель. Что для вас выпедреж? И как он связан с победами? Привести вам в пример Петтера Нортуга или Александра Легкова? Оба спортсмена – медийные личности, но в то же время добились многого.

Я ни в коем случае не сравниваю себя с ними. Просто указываю на то, что люди ставят себе много рамок. «Если ты спортсмен, то ты должен думать только о тренировках! А подумаешь о другом и проиграешь!» Ну не бред ли? «Рекламируешь Тойоту, поэтому проигрываешь!» Это мое самое любимое», – написала Белорукова.