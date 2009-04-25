Сергей Устюгов: «Если поправлю здоровье – меня будет не остановить»

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам рассказал о том, как решает проблемы со здоровьем, из-за которых досрочно завершил сезон.

«В свой день рождения (8 апреля) лег в больницу в Москве. Пролежал там с понедельника до пятницы. Прошел все обследования. МРТ. Я же говорил уже, что у меня были проблемы с надкостницами. Теперь хоть имею понятие, что там такое и как это можно лечить. Не прошло и трех лет.

– Антибиотики почему пьете? Это связано с теми проблемами, которые возникли у вас во время эстафеты в Зеефельде?

– Да, гастроэнтерология. Желудок-не желудок. Я о себе много нового узнал в последнее время. Насколько понял, если поправлю здоровье – меня будет не остановить.

Теперь есть представление, что и как. И здорово, что у нас в сборной новый доктор, который увлечен именно своей работе. Это ведь совсем другое дело, когда человек работает с душой. А когда задача только в том, чтобы каждый месяц получать зарплату и делать все по минимуму, как это у нас было, о чем тут говорить.

Все межсезонье буду пить таблеточки и постепенно входить в форму. С 1 марта, когда я сбегал марафон «Европа-Азия», где мне удалось выиграть, практически не тренировался. Все время занимался здоровьем.

Я сдал самые разные анализы, посетил порядка пяти врачей. Даже онколога. Не первый раз, но все-таки когда сидишь возле его кабинета, одно место маленько сжимается.

Но ничего страшного. Все хорошо. Могу тренироваться», – сказал Устюгов.