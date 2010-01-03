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    Йоханнес Клэбо: «Не знаю, почему Устюгов на меня злится, с этим мы разберемся позже»

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Норвегии Сергей Устюгов Йоханнес Клэбо Лыжные виды

    Норвежский лыжник Йоханнес Хесфлот Клэбо прокомментировал свою победу в гонке преследования на 15 км свободным стилем на пятом этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе.

    «Это было брутально. Реально очень тяжело. Я понял, что Устюгов быстро меня догонит, и нужно встать ему за спину. Когда он меня добрал и пошел так мощно в первый подъем, я подумал, что если в таком темпе пройдут все 15 км, то я сразу же отстану. К счастью, он немного успокоился.

    В конце я думал, что первая позиция даст мне преимущество, чтобы хорошо пройти повороты на спуске к стадиону. Мы оба невероятно закислились на заключительном подъеме.

    На предпоследнем круге я слышал, как он бежал и рычал себе под нос. Думаю, он злился из-за того, что я не хотел тянуть, но у меня просто не было шансов. Когда я становился первым, то он понимал, что я бегу слишком медленно, и сам выходил вперед.

    Я чувствую, как тяжело было сегодня, и думаю, насколько больно будет бежать на Альпе Чермис. Но мой план – продолжить многодневку. Однако я должен проводить оценку после каждого этапа. Сегодня у меня был хороший день, так что не исключено, что я выйду на старт в субботу», – сказал Клэбо в эфире NRK.

    «На самом деле, я понял, что Устюгов сказал, он говорил по-английски. «Гоу, Клэбо», – сказал он. Я попытался пойти вперед, но затем он снова был недоволен.

    Не знаю, почему он на меня злится, с этим мы разберемся позже. Мы не разговаривали после гонки, да и смысла в этом нет, потому что мы не понимаем друг друга. У нас не такие отношения, что мы обмениваемся поздравлениями. Чаще всего даем друг другу high five. Я понимаю, что ему это не кажется забавным, но так обстоят дела», – приводит слова Клэбо Nettavisen.

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