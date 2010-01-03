Йоханнес Клэбо: «Не знаю, почему Устюгов на меня злится, с этим мы разберемся позже»

Норвежский лыжник Йоханнес Хесфлот Клэбо прокомментировал свою победу в гонке преследования на 15 км свободным стилем на пятом этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе.

«Это было брутально. Реально очень тяжело. Я понял, что Устюгов быстро меня догонит, и нужно встать ему за спину. Когда он меня добрал и пошел так мощно в первый подъем, я подумал, что если в таком темпе пройдут все 15 км, то я сразу же отстану. К счастью, он немного успокоился.

В конце я думал, что первая позиция даст мне преимущество, чтобы хорошо пройти повороты на спуске к стадиону. Мы оба невероятно закислились на заключительном подъеме.

На предпоследнем круге я слышал, как он бежал и рычал себе под нос. Думаю, он злился из-за того, что я не хотел тянуть, но у меня просто не было шансов. Когда я становился первым, то он понимал, что я бегу слишком медленно, и сам выходил вперед.

Я чувствую, как тяжело было сегодня, и думаю, насколько больно будет бежать на Альпе Чермис. Но мой план – продолжить многодневку. Однако я должен проводить оценку после каждого этапа. Сегодня у меня был хороший день, так что не исключено, что я выйду на старт в субботу», – сказал Клэбо в эфире NRK.

«На самом деле, я понял, что Устюгов сказал, он говорил по-английски. «Гоу, Клэбо», – сказал он. Я попытался пойти вперед, но затем он снова был недоволен.



Не знаю, почему он на меня злится, с этим мы разберемся позже. Мы не разговаривали после гонки, да и смысла в этом нет, потому что мы не понимаем друг друга. У нас не такие отношения, что мы обмениваемся поздравлениями. Чаще всего даем друг другу high five. Я понимаю, что ему это не кажется забавным, но так обстоят дела», – приводит слова Клэбо Nettavisen.