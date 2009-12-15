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    Прыжки с трамплина. Кубок мира. Климов занял 5-е место, хотя лидировал после первой попытки

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    Российский прыгун с трамплина Евгений Климов занял пятое место на этапе Кубка мира в швейцарском Энгельберге. После первой попытки россиянин шел первым.

    Победу одержал немецкий спортсмен Карл Гейгер.

    Прыжки с трамплина

    Кубок мира

    Энгельберг, Швейцария

    Мужчины

    HS 140

    1. Карл Гейгер (Германия) – 302,0 балла (135,0 м + 141,0 м)
    2. Петр Жила (Польша) – 297,3 (134,0+136,0)
    3. Даниэль Хубер (Австрия) – 295,5 (135,0+138,5)
    4. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 295,3 (133,5+138,0)
    5. Евгений Климов (Россия) – 294,6(136,5+134,0)
    6. Штефан Ляйхе (Германия) – 293,9 (135,0+135,5)
    7. Рею Кобаяси (Япония) – 289,9 (130,0+135,0)
    8. Штефан Крафт (Австрия) – 289,6 (129,+137,0)
    9. Камиль Стох (Польша) – 288,3 (129,0+133,0)
    10. Михаэль Хайбек (Австрия) – 286,4 (124,0+137,5)...
    13. Давид Кубацки (Польша) – 280,1 (129,0+130,0)

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