Прыжки с трамплина. Кубок мира. Климов занял 5-е место, хотя лидировал после первой попытки

Российский прыгун с трамплина Евгений Климов занял пятое место на этапе Кубка мира в швейцарском Энгельберге. После первой попытки россиянин шел первым.

Победу одержал немецкий спортсмен Карл Гейгер.

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Энгельберг, Швейцария

Мужчины

HS 140

1. Карл Гейгер (Германия) – 302,0 балла (135,0 м + 141,0 м)

2. Петр Жила (Польша) – 297,3 (134,0+136,0)

3. Даниэль Хубер (Австрия) – 295,5 (135,0+138,5)

4. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 295,3 (133,5+138,0)

5. Евгений Климов (Россия) – 294,6(136,5+134,0)

6. Штефан Ляйхе (Германия) – 293,9 (135,0+135,5)

7. Рею Кобаяси (Япония) – 289,9 (130,0+135,0)

8. Штефан Крафт (Австрия) – 289,6 (129,+137,0)

9. Камиль Стох (Польша) – 288,3 (129,0+133,0)

10. Михаэль Хайбек (Австрия) – 286,4 (124,0+137,5)...

13. Давид Кубацки (Польша) – 280,1 (129,0+130,0)