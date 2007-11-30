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    Клэбо нагрубил Халварссону после финиша спринта из-за того, что швед наехал ему на палку

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии сборная Швеции видео Калле Халварссон Йоханнес Клэбо Лыжные виды

    Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо рассказал об инциденте, произошедшем во время полфинала спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

    На последнем подъеме швед Калле Халварссон нечаянно наступил на палку Клэбо и та сломалась. Норвежец остановился, бурно отреагировав на случившееся. В итоге он занял последнее место в полуфинале, уступив лидеру более 30 секунд.

    После финиша Халварссон попытался извиниться перед норвежцем, но тот нагрубил ему.

    «Это было совсем не нужно. Мне не хотелось с ним говорить.

    Я сказал, что необязательно было идти таким путем», – сказал Клэбо.

    «Я не очень хорош в норвежском, особенно когда бурчат себе под нос.

    В спринте такое случается. Пусть он думает то, что хочет. Я понимаю, что он злится, но, думаю, это немного детское поведение.

    Да, моя лыжа наехала на его палку. Это было не специально, меня могли даже дисквалифицировать», – сказал Халварссон.

    Лучший норвежский лыжник уже праздновал победу, но его объехал Большунов

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