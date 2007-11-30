Клэбо нагрубил Халварссону после финиша спринта из-за того, что швед наехал ему на палку

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо рассказал об инциденте, произошедшем во время полфинала спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

На последнем подъеме швед Калле Халварссон нечаянно наступил на палку Клэбо и та сломалась. Норвежец остановился, бурно отреагировав на случившееся. В итоге он занял последнее место в полуфинале, уступив лидеру более 30 секунд.

После финиша Халварссон попытался извиниться перед норвежцем, но тот нагрубил ему.

«Это было совсем не нужно. Мне не хотелось с ним говорить.

Я сказал, что необязательно было идти таким путем», – сказал Клэбо.

«Я не очень хорош в норвежском, особенно когда бурчат себе под нос.

В спринте такое случается. Пусть он думает то, что хочет. Я понимаю, что он злится, но, думаю, это немного детское поведение.

Да, моя лыжа наехала на его палку. Это было не специально, меня могли даже дисквалифицировать», – сказал Халварссон.

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