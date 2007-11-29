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    Клэбо пошутил о проигрыше Большунову. Он дорисовал себе зеркала заднего вида

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) фото сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Александр Большунов Лыжные виды

    Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо пошутил насчет своего проигрыша россиянину Александру Большунову на финише спринта в финской Руке.

    Клэбо лидировал в гонке, но, не заметив Большунова, бросил бежать. В итоге перед финишной чертой россиянин опередил норвежца и одержал победу.

    «Максимально подготовился к выходным #слепая_зона #поворот_не_туда #учитесь_на_своих_ошибках #объекты_в_зеркале_находятся_ближе_чем_кажется», – написал Клэбо.

    Второй этап Кубка мира пройдет в норвежском Лиллехаммере с 30 ноября по 2 декабря.

    Лучший норвежский лыжник уже праздновал победу, но его объехал Большунов

     
     
     
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    Maks forberedt til helga 😏#BlindSone #SnuSegFeilVei #LæreAvSineFeil #ObjectsInMirrorAreCloserThanTheyAppear. Opprinnelig 📸 @bildbyran

    Публикация от Johannes Høsflot Klæbo (@johanneshk)

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