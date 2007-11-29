Клэбо пошутил о проигрыше Большунову. Он дорисовал себе зеркала заднего вида

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо пошутил насчет своего проигрыша россиянину Александру Большунову на финише спринта в финской Руке.

Клэбо лидировал в гонке, но, не заметив Большунова, бросил бежать. В итоге перед финишной чертой россиянин опередил норвежца и одержал победу.

«Максимально подготовился к выходным #слепая_зона #поворот_не_туда #учитесь_на_своих_ошибках #объекты_в_зеркале_находятся_ближе_чем_кажется», – написал Клэбо.

Второй этап Кубка мира пройдет в норвежском Лиллехаммере с 30 ноября по 2 декабря.

Лучший норвежский лыжник уже праздновал победу, но его объехал Большунов