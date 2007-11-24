Дмитрий Губерниев: «Матч ТВ» пытался купить телеправа на лыжный Кубок мира, но не удалось»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал о ситуации с телевизионными правами на трансляции этапов Кубка мира по лыжным гонкам.

«Поздравляю с оглушительным успехом на старте сезона наших лыжников! Александр Большунов и Юлия Белорукова – блестящие победы! Так держать!

И внимание, важная информация! Мы на «Матч ТВ» пытались купить телеправа на Кубок Мира по лыжным гонкам, но нам это сделать не удалось. Мы до последнего дня хотели порадовать любителей лыжного спорта, но права нам не продали. Теперь будем пытаться купить чемпионат мира.

Еще раз всех с победами Белоруковой и Большунова!» – написал Губерниев.

Трансляции этапов Кубка мира сезона-2018/19 ведет телеканал Eurosport.