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    Олимпийский чемпион по сноуборду канадец Ребальяти призвал WADA убрать марихуану из списка запрещенных веществ

    Теги допинг сноуборд сборная Канады WADA Росс Ребальяти Лыжные виды

    Олимпийский чемпион по сноуборду канадец Росс Ребальяти призвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) убрать марихуану из списка запрещенных веществ.

    «Я думаю, настало время. Если спортсменам разрешено курить табак и пить алкоголь, то нужно разрешить им и марихуану тоже. Тем более, что она единственная хорошая вещь для здоровья из трех вышеперечисленных», – рассказал Ребальяти.

    Ребальяти выиграл золото в сноуборде в Нагано-1998. Сразу после соревнований в его крови нашли производные марихуаны. Спортсмен был дисквалифицирован и лишен золота. Однако позже медаль ему вернули, так как в то время марихуана еще не входила в список запрещенных веществ.

    Сейчас Ребальяти является главой компании по продаже марихуаны в лекарственных целях.

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