  • Super Rugby. 3-й тур. «Чифс» уступили «Крусейдерс», «Брамбис» победили «Блюз» и другие результаты
11

На турнире Super Rugby прошли матчи третьего тура.

Super Rugby

3-й тур

27 февраля, пятница

Моана Пасифика (Новая Зеландия) – Вестерн Форс (Австралия) – 19:35 (7:21)

Редс (Австралия) – Хайлендерс (Новая Зеландия) – 31:14 (19:7)

28 февраля, суббота

Фиджиан Друа (Фиджи) – Харрикейнс (Новая Зеландия) – 25:20 (13:17)

Чифс (Новая Зеландия) – Крусейдерс (Новая Зеландия) – 33:43 (21:24)

Брамбис (Австралия) – Блюз (Новая Зеландия) – 30:27 (15:15)

Турнирное положение: Брамбис – 14 очков (3 матча), Уоротас – 10 (2), Чифс – 8 (3), Харрикейнс – 6 (2), Блюз – 6 (3), Редс – 5 (2), Крусейдерс – 5 (3), Хайлендерс – 5 (3), Вестерн Форс – 4 (3), Фиджиан Друа – 4 (3), Моана Пасифика – 4 (3).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
11 комментариев
Как пишут на Раггере, «Моана Пасифика» испытывает финансовые трудности и не может сыграть в Тонге. World Rugby отказался покрывать расходы команды.
Тихоокеанская франшиза появилась, чтобы представлять интересы регбистов из стран Тихоокеанского бассейна. Однако команда сыграла в Тонге лишь раз. Клуб базируется в Новой Зеландии. В прошлом сезоне «Моана Пасифика» планировала сыграть в столичной Нукуалофе, но прожекторы на стадионе не соответствовали стандартам.

В текущем розыгрыше Супер регби франшиза вновь останется без матчей на островах, поскольку для их проведения требуется как минимум 600 тысяч долларов. Генеральный директор клуба Дебби Соренсен и главный тренер Тана Умага в один голос говорят о финансовых трудностях в команде. Ранее World Rugby оказывал финансовую поддержку франшизе, но на сегодняшний день больше не участвует в покрытии операционных расходов. Переговоры с потенциальными спонсорами провалились.

Дебби Соренсен также отмечает, что «акценты финансирования World Rugby сместились в США, тогда как Тихоокеанский регион остался без внимания со стороны главной регбийной организации».
Ответ Scrumhalf
Рано или поздно это должно было случиться. Этим турниром управляют люди, которые считают, что клубное регби вообще не нужно, поэтому без дотаций они ни одного розыгрыша не смогут провести.
Ответ Scrumhalf
Увы, Моана и Друа в СР - инородные тела, по большому счету. Мертворождынный турнир постепенно их отторгает, видимо...
На Ютубе бесплатно транслируют:
https://youtube.com/@SuperRugbyPacific/streams
Страсти кипят. Первый тайм мегасодержательный вышел. Но как же Сейдерс слабо встречают в открытой игре на скорости - ужас. Хотя статистика в лайве по пропущенным захватам не такая плохая, как казалось по картинке
Ответ Норвежский прихлебатель
Посмотрел матч впервые в сезоне. Они действительно все дальше уходят от регби-юнион, играя во что-то свое (ладно бы просто играли, а не пытались с упорством носорога навязать свою игру всему миру). Странная игра без обороны и почти без коллективной борьбы, судья не наказывает за разворот схватки и грязную игру против соперника без мяча, обе команды выходят в одинаковой форме уже и на этом уровне, не только в провинциальном чемпионате. Хорошо что хоть Чифс не бросили играть, проигрывая в 20 очков, что сделали бы большинство в этом турнире.
Ответ Mr. Jones
Кстати, бросалось в глаза, что команды вышли играть безоглядно в атаку. Обычно хотя бы матчи между топами напоминают международные тесты по рисунку и настрою, а тут с первых минут как полетели, так и напрочь забыли о позиционной игре, владении, игре на результат. И правда напоминало игру Вайкато-Кентербери
Ох, надеюсь, у Белла ничего особенно серьезного - потерять еще одного хукера для Сейдерс совсем было бы скверно
Вот Брамбис - Блюз было действительно похоже на настоящее соревнование
Ответ Норвежский прихлебатель
да, хорошие догонялки. Судья очень часто давал поиграть
Ух, завтра два таких матча с утречка :)
