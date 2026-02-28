Super Rugby. 3-й тур. «Чифс» уступили «Крусейдерс», «Брамбис» победили «Блюз» и другие результаты

На турнире Super Rugby прошли матчи третьего тура.

С 27 по 28 февраля на турнире Super Rugby прошли матчи третьего тура.

Super Rugby

3-й тур

27 февраля, пятница

Моана Пасифика (Новая Зеландия) – Вестерн Форс (Австралия) – 19:35 (7:21)

Редс (Австралия) – Хайлендерс (Новая Зеландия) – 31:14 (19:7)

28 февраля, суббота

Фиджиан Друа (Фиджи) – Харрикейнс (Новая Зеландия) – 25:20 (13:17)

Чифс (Новая Зеландия) – Крусейдерс (Новая Зеландия) – 33:43 (21:24)

Брамбис (Австралия) – Блюз (Новая Зеландия) – 30:27 (15:15)

Турнирное положение : Брамбис – 14 очков (3 матча), Уоротас – 10 (2), Чифс – 8 (3), Харрикейнс – 6 (2), Блюз – 6 (3), Редс – 5 (2), Крусейдерс – 5 (3), Хайлендерс – 5 (3), Вестерн Форс – 4 (3), Фиджиан Друа – 4 (3), Моана Пасифика – 4 (3).