Super Rugby. 3-й тур. «Чифс» уступили «Крусейдерс», «Брамбис» победили «Блюз» и другие результаты
На турнире Super Rugby прошли матчи третьего тура.
С 27 по 28 февраля на турнире Super Rugby прошли матчи третьего тура.
3-й тур
27 февраля, пятница
Моана Пасифика (Новая Зеландия) – Вестерн Форс (Австралия) – 19:35 (7:21)
Редс (Австралия) – Хайлендерс (Новая Зеландия) – 31:14 (19:7)
28 февраля, суббота
Фиджиан Друа (Фиджи) – Харрикейнс (Новая Зеландия) – 25:20 (13:17)
Чифс (Новая Зеландия) – Крусейдерс (Новая Зеландия) – 33:43 (21:24)
Брамбис (Австралия) – Блюз (Новая Зеландия) – 30:27 (15:15)
Турнирное положение: Брамбис – 14 очков (3 матча), Уоротас – 10 (2), Чифс – 8 (3), Харрикейнс – 6 (2), Блюз – 6 (3), Редс – 5 (2), Крусейдерс – 5 (3), Хайлендерс – 5 (3), Вестерн Форс – 4 (3), Фиджиан Друа – 4 (3), Моана Пасифика – 4 (3).
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Тихоокеанская франшиза появилась, чтобы представлять интересы регбистов из стран Тихоокеанского бассейна. Однако команда сыграла в Тонге лишь раз. Клуб базируется в Новой Зеландии. В прошлом сезоне «Моана Пасифика» планировала сыграть в столичной Нукуалофе, но прожекторы на стадионе не соответствовали стандартам.
В текущем розыгрыше Супер регби франшиза вновь останется без матчей на островах, поскольку для их проведения требуется как минимум 600 тысяч долларов. Генеральный директор клуба Дебби Соренсен и главный тренер Тана Умага в один голос говорят о финансовых трудностях в команде. Ранее World Rugby оказывал финансовую поддержку франшизе, но на сегодняшний день больше не участвует в покрытии операционных расходов. Переговоры с потенциальными спонсорами провалились.
Дебби Соренсен также отмечает, что «акценты финансирования World Rugby сместились в США, тогда как Тихоокеанский регион остался без внимания со стороны главной регбийной организации».
https://youtube.com/@SuperRugbyPacific/streams