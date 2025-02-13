Super Rugby. 1-й тур. «Крусейдерс» сыграют с «Харрикейнс», «Блюз» против «Чифс» и другие матчи
14-15 февраля на турнире Super Rugby пройдут матчи первого тура.
1-й тур
14 февраля, пятница
Крусейдерс (Новая Зеландия) – Харрикейнс (Новая Зеландия) – 9.05
Уоротас (Австралия) – Хайлендерс (Новая Зеландия) – 11.35
15 февраля, суббота
Фиджи – Брамбис (Австралия) – 6.35
Блюз (Новая Зеландия) – Чифс (Новая Зеландия) – 9.05
Вестерн Форс (Австралия) – Моана Пасифика (Новая Зеландия) – 11.35
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Харрикейнс – 0 очков (0 игр), Блюз – 0 (0), Брамбис – 0 (0), Чифс – 0 (0), Редс – 0 (0), Хайлендерс – 0 (0), Фиджи – 0 (0), Крусейдерс – 0 (0), Вестерн Форс – 0 (0), Моана Пасифика – 0 (0), Уоротас – 0 (0).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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