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Василий Артемьев: «Мы хотим всегда играть на Кубках мира, а не появляться там время от времени»

Теги сборная России сборная Шотландии Кубок мира-2019 по регби Василий Артемьев Регби

Капитан сборной России по регби Василий Артемьев прокомментировал поражение команды от Шотландии (0:61) в заключительном для сборной матче на Кубке мира-2019.

«Мы отдали слишком много сил в предыдущих играх. Было сложно обороняться четвертый матч подряд и играть против такого соперника. Шотландия показала мастер-класс по атаке, преклоняюсь перед их игрой. Наши парни тоже отдали себя полностью, но энергии было уже мало, поэтому мы не использовали возможности, которые у нас были.

Спасибо, что поддерживали нас на протяжении всего турнира. Для нас большая гордость здесь выступать, играть за вас, играть за Россию. Спасибо большое!

Мы хотим всегда играть на Кубках мира, а не появляться там время от времени. Сейчас мы вернемся в Россию, где нас ждет колоссальный объем работы, но он нас не пугает», – рассказал Артемьев.

Сборная России всего дважды принимала участие в Кубке мира по регби – в 2011-м и 2019-м.

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