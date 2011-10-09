Василий Артемьев: «Мы хотим всегда играть на Кубках мира, а не появляться там время от времени»

Капитан сборной России по регби прокомментировал поражение команды от Шотландии (0:61) в заключительном для сборной матче на Кубке мира-2019.

«Мы отдали слишком много сил в предыдущих играх. Было сложно обороняться четвертый матч подряд и играть против такого соперника. Шотландия показала мастер-класс по атаке, преклоняюсь перед их игрой. Наши парни тоже отдали себя полностью, но энергии было уже мало, поэтому мы не использовали возможности, которые у нас были.

Спасибо, что поддерживали нас на протяжении всего турнира. Для нас большая гордость здесь выступать, играть за вас, играть за Россию. Спасибо большое!

Мы хотим всегда играть на Кубках мира, а не появляться там время от времени. Сейчас мы вернемся в Россию, где нас ждет колоссальный объем работы, но он нас не пугает», – рассказал Артемьев.

Сборная России всего дважды принимала участие в Кубке мира по регби – в 2011-м и 2019-м.

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