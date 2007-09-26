🏉 Кубок мира по регби-2019. Италия сыграет с Канадой, Англия встретится с США

Сегодня на Кубке мира-2019 по регби в Японии пройдут два матча. Италия сыграет с Канадой, Англия встретится с США.

мира-2019

Япония

Групповой этап

Группа B

Фукуока

Италия – Канада – 10.45





Турнирное положение: Италия - 5 (1), Новая Зеландия - 4 (1), Канада - 0 (0), ЮАР - 0 (1), Намибия - 0 (1).

Группа C

Кобе

Англия – США – 13.45





Турнирное положение: Англия – 5 (1), Франция – 4 (1), Аргентина – 1 (1), США - 0 (0), Тонга - 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь и расписание трансляций Кубка мира-2019 по регби

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