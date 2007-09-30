Грузинские регбисты раскритиковали организаторов Кубка мира в Японии за песню на русском языке на стадионе

Тренер сборной Грузии по регби Милтон Хэйг и капитан команды Джаба Брегвадзе подвергли критике организаторов Кубка мира в Японии.

Причиной послужило то, что на стадионе во время игры с Уругваем звучала песня на русском языке. Грузинское издание Popsport уточняет, что это была песня Валерия Меладзе «Чего ты хочешь от меня».

На послематчевой конференции Хэйг и Брегвадзе высказали замечания по этому поводу.

«Хочу обратиться к персоналу, который занимается организацией матчей. Во время этой игры много раз включали русскую мелодию. Было бы хорошо, если бы эта ошибка не повторилась», – сказал Брегвадзе.

«Использованная на игре музыка была русской. В связи с этим я хочу четко подчеркнуть, что Россия – это не Грузия, а Грузия – это не Россия. У нас разный язык, разная культура.

Было бы хорошо, если бы Международный совет регби уделил больше внимания этому вопросу», — сказал Хэйг.

В матче с Уругваем сборная Грузии одержала победу со счетом 33:7.

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