Регбисты, которые поддержали протестующих в Грузии, не будут исключены из команды

Регбист московской «Славы» Реваз Бродзели сообщил, что он и его партнер по команде Саба Илуридзе не будут отстранены за жест в поддержку протестующих в Грузии.

В одном из матчей чемпионата России Бродзели и Илуридзе после занесенной попытки закрыли один глаз рукой. Этот жест намекал на то, что в ходе столкновений в Грузии местные силовики стреляли резиновыми пулями и выбили одной девушке глаз.

– Вчера поздно вечером мне позвонили из клуба и сказали: все, не уезжайте в Грузию, завтра ждем вас на тренировке. Я вопросов не задавал, это уже не моя компетенция. Я должен тренироваться и играть. У Сабы та же ситуация. Позвонили мне только потому, что Саба не говорит по-русски. Мы остаемся.

– Больше не повторите жест с закрытым глазом?

– Я уже знаю, что в России что-то по-другому. Сосредоточусь только на спорте, – сообщил Бродзели.

Протесты в Грузии начались в июне после выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова в местном парламенте. 20 июня пострадали многие жители Тбилиси.

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