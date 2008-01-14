Российские спортсмены могут принять участие в судебном споре между WADA и РУСАДА в статусе третьих лиц

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Руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова сообщила, что спортсмены могут стать участниками судебного спора между WADA и РУСАДА в статусе третьих лиц.

«Российские спортсмены также могут стать участниками судебного спора между WADA и РУСАДА в статусе третьих лиц.

По стандартам есть два статуса третьих лиц. Это поименованные третьи лица, у которых априори обозначен правовой интерес. Речь идет о национальных олимпийских и паралимпийских комитетах, международных спортивных федерациях, Международном олимпийском комитете и Международном паралимпийском комитете.

И есть непоименованный круг возможных третьих лиц, чьи права и интересы затронуты решением WADA, но чей статус их как третьего лица и допуск в арбитраж будет рассматриваться отдельно Спортивным арбитражным судом», – сказала Бриллиантова.

«Если до 20 января кто-то из российских спортсменов подаст заявление в CAS о желании участвовать в качестве третьего лица, то Спортивный арбитражный суд будет поименно рассматривать каждого. Есть ли у того или иного спортсмена правовой интерес, и насколько это решение исполкома WADA может повлиять на каждого из этих спортсменов и их дальнейшую карьеру», – добавила она.

9 декабря Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло рекомендации комитета по соответствию о санкциях в отношении России, в том числе о четырехлетнем отстранении страны от крупных стартов. 27 декабря РУСАДА уведомило WADA о несогласии с наказанием. После того как WADA передаст ответ в CAS, Спортивный арбитражный суд откроет спор.

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