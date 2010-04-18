Минспорта Украины отменило запрет на участие спортсменов в турнирах на территории России

Министерство молодежи и спорта Украины отменило прямой запрет на участие спортсменов страны в турнирах, проходящих на территории России, говорится на сайте Ассоциации спортивной борьбы Украины.

В марте министр спорта Украины Игорь Жданов подписал указ о бойкоте всех соревнований в России.

«Обращаем внимание, что в соответствии с приказом Министерства молодежи и спорта Украины от 11.04.2018 года утратил силу приказ 14.03.2018 года, который запрещал участие украинских спортсменов в мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации.

В то время как приказ от 11 апреля 2018 года не запрещает украинским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, проводимых на территории Российской Федерации, но запрещает финансирование спортивных мероприятий за счет средств государственного бюджета», – говорится в заявлении.

Накануне появилась информация о том, что сборная Украины выступит на чемпионате Европы по борьбе в Каспийске, несмотря на запрет от государства.